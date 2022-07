Asamblea analiza contención del gasto

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames no descartó que se aplique una contención del gasto público en ese Organo del Estado y se mostró a favor de encontrar una solución a la problemática que demanda el pueblo en las calles, relacionadas con el alto costo del combustible, alimentos y medicamentos, incluso, de austeridad.

Adames se reunió ayer con la dirigencia del Conep, para analizar las causas generales del conflicto y las medidas que no deben darse para que no se radicalice a una condición de anarquía que el país no se merece.

Publicidad

Sobre el tema de austeridad en el sector gubernamental, Adames sostuvo que es un tema que será objeto de un debate interno, pero que tendría que evaluarse con el Ministerio de Economía y Finanzas, entendiendo que los tres órganos del Estado tienen que hacer su autoanálisis objetivo, para determinar en qué áreas serían.

A juicio del presidente de la Asamblea, la solución que se tome tiene que ser integral y para eso está la comisión investigadora designada por el pleno, que analizará bajo qué condiciones ingresa el combustible al país, los márgenes de ganancias que se perciben para que el sacrificio sea compartido, y que haya una solidaridad.

Igualmente, estudiar el tema de la canasta básica de alimentos, analizar por qué sus productos están permanentemente en aumento y cómo se favorecen los intermediarios frente a los productores.

Crispiano Adames, también se defendió y dijo que la Asamblea “no es culpable del intermediarismo en los alimentos, cadena de distribución de alimentos, consecución del combustible internacional, ni en la cadena de medicamentos”, esto al ser

Adames sostuvo que en el gobierno hay otros sectores que han pasado “agachados” en este país y que les corresponde por rendición de cuentas brindar informaciones para tomar decisiones.

Contenido Premium: 0