Asesor de Biden viene a Panamá para ver inversiones y frenar avance de China

Daleep Singh, asesor adjunto de seguridad nacional de #EEUU para la economía internacional, y David Marchick, director de operaciones de Corporación Financiera de Desarrollo, llegarán mañana a Panamá en medio de un gira que incluye a Colombia y Ecuador para empezar a dar forma a un gran plan de infraestructuras con el que Washington quiere contrarrestar el avance de #China.

Se trata de la iniciativa llamada "Build back better for the world" (Reconstruir mejor para el mundo) y que busca invertir en infraestructuras en países en desarrollo de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico.

El programa con límite de inversión de $60 mil millones, es una alternativa del G7 liderado por EE.UU. para competir con el programa de obras públicas y comercio internacional "Franja y Ruta" de China.

Para contrarrestar la creciente influencia económica mundial de China, Washington quiere que los puertos, las redes celulares y otros activos estratégicos permanezcan en manos amigas.

Durante su visita, Singh preguntará a sus interlocutores en los tres países cómo puede Estados Unidos "ayudarles a resolver sus problemas" en cuanto a sus necesidades de inversión en infraestructuras, y cuál ha sido su "experiencia" en los acuerdos de inversión con otros países, como China, añadió la fuente.

"No se trata de ejercer presión, sino de ofrecer un producto mejor" que el de China, subrayó el funcionario.

El asesor del presidente Biden visitará el miércoles y jueves Panamá, donde se reunirá con el ministro de Medio Ambiente, Milciades Concepción; el de Inversión Privada, Jose Rojas; y el de Obras Públicas, Rafael Sabonge; además de con las autoridades encargadas del canal de Panamá y con empresarios.