Aumentan embarazos en mayores de 35 años

Aunque las mujeres están iniciando su vida sexual y reproductiva desde muy temprana edad, se ha notado un aumento de embarazadas mayores de 35 años, incluso de algunas en el cambio de vida.

Miss Mónica Camarena, enfermera obstetra de la Policlínica Presidente Remón, indicó que la frecuencia de las embarazadas para hacerse sus chequeos ha disminuido; sin embargo, “hemos visto más adultas mayores de 35 en adelante que se están embarazando”.

“Una que otra me dice que estaban en el cambio de vida, que pensaban que no iban a salir embarazadas y les llegó la sorpresa, porque no estaban usando ningún método anticonceptivo”, señaló.

Reiteró que la Caja de Seguro Social está a la vanguardia en la colocación del implante subdérmico en el brazo y el dispositivo intrauterino Mirena, que son los métodos más modernos para la población femenina asegurada.

Reiteró la importancia de llevar controles anuales en el caso de las mujeres en general y recalcó que la prevención es la mejor opción para un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual y el cáncer cervico-uterino.

“Explico la importancia de la hoja de cito diagnóstico que la mayoría de las pacientes no conoce y la cual nos puede salvar la vida, porque se les da el control y seguimiento. Hoy podemos ver cada qué tiempo darles la solicitud del examen”, advirtió.

“Hacerse la prueba del Papanicolaou todos los años, de ser necesario, si no se tiene un antecedente o un seguimiento de la paciente”, añadió, al tiempo que dijo ver mucha afluencia de pacientes en su interés de hacerse la prueba.

En la Policlínica Presidente Remón las pacientes aseguradas pueden acudir y realizarse su examen del PAP, sin previa referencia médica, con solo debe asistir a Registros Médicos para sacar su cita.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio