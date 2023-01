Barnes: ‘No creo necesario minimizar la belleza de Miss Usa’

La escogencia de R'Bonney Gabriel, de Estados Unidos, como Miss Universo 2022 ha generado toda una ola de comentarios en las redes sociales; artistas, exmisses y presentadores han dejado saber su opinión.

Miss Usa es la sucesora de la india Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, y tendrá la misión de ser la cara de una nueva etapa de la organización del concurso enfocada en defender la equidad de género y los derechos de las mujeres.

Algunos cibernautas se mostraron en desacuerdo con la decisión de los jueces, para ellos la ganadora tenía que haber sido la venezolana Amanda Dudamel, quien terminó de primera finalista; y era una de las favoritas del público.

En tanto, Miss Venezuela se mostró agradecida por el apoyo que ha recibido, a través de las redes sociales señaló: “chicos este fue nuestro triunfo, ganamos, ganamos mucho más que una corona y yo estoy muy feliz, así que quiero que ustedes también lo estén, lo amo”.

Una de las panameñas que habló del tema fue la expresentadora de televisión Marcela Barnes, quien dijo que: “no creo necesario minimizar la belleza de Miss Usa, solo porque no ha ganado una latina. La primicia de las emociones deforma los objetivos y por eso se dice que la belleza es subjetiva”.

Por otro lado, Barnes, le respondió a la periodista María Celeste Arrarás, quien dijo que USA no debió ganar: “Habían otras candidatas muy guapas como Curazao que también eran fuertes en la competencia. No siempre tiene que ganar una de las nuestras pero este año el bloque latino SI estaba muy fuerte. Con toda sinceridad y sin querer ser injusta yo no veía a Miss USA ni entre las semifinalistas”.

“No estoy de acuerdo con usted y la admiro mucho @mariacelestearraras. No existe tal cosa como “belleza superior”, dijo Barnes.

En tanto, Arcángel compartió un video donde manifestó que había decidido por tres favoritas, pero veía ganar a Venezuela.

“Para mí la que mejor contestó las preguntas fue la dominicana, la más linda era la de Curazao… Pero sentí que la tenía que ganar era la venezolana”.

Cabe señalar que, antes de ser coronada R'Bonney Gabriel se anunció que la próxima edición del certamen será en El Salvador.

Solaris Barba

Aunque dio todo por el país, dentro y fuera de la pasarela, la representante panameña Solaris Barba no logró entrar al top 16 del Miss Universo.

La presentadora realizó un buen trabajo durante certamen, lo que le permitió llevarse el cariño de los panameños.

