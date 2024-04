Barú se moviliza para evitar cierre o venta de terrenos de escuela

La comunidad del Centro Educativo Básico General Paso Canoa Internacional, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, se encuentra en pie de lucha ante la amenaza de cierre del plantel debido a la presunta venta de los terrenos en los que se encuentra ubicado.

LEE TAMBIÉN LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ:

Los padres de familia han interpelado a las autoridades del Ministerio de Educación para que aclaren el estatus de la propiedad escolar, mientras aguardan un informe de la Contraloría General de la República que esclarecerá la situación de los terrenos.

En una manifestación, padres de familia, docentes y estudiantes han dejado en claro que no tolerarán ni el cierre ni la venta de los terrenos, ya que no están dispuestos a permitir que se menoscabe la educación de sus hijos, un derecho fundamental que el Meduca no ha sabido salvaguardar.

En el año 2020, las autoridades del Ministerio de Educación habían asegurado a los padres de familia que no se contemplaba el traslado del centro educativo bajo ninguna circunstancia.

Se ha revelado que en la administración anterior se consideró la creación de una escuela de excelencia, lo que llevó a una permuta de terrenos con empresarios locales sin el consentimiento previo de la comunidad educativa.

Esta transacción, que aún está bajo investigación, ha despertado preocupación entre los padres y las autoridades, incluyendo al procurador de la Administración, quien ha señalado posibles irregularidades en el proceso.

La Escuela Básica Paso Canoa Internacional, con más de 50 años de historia en los terrenos actuales, se enfrenta ahora a una incertidumbre sobre su futuro, mientras la comunidad se une para defender su permanencia en el lugar.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio