Basura incendiada en edificio provoca alarma en Calidonia

Un incendio en un viejo edificio abandonado de Calle P, San Miguel, provocó temor entre los residentes del corregimiento de Calidonia. No se reportaron heridos.

Las alarmas sonaron cerca de las 5 de la tarde de este jueves, cuando desde el exterior de la estructura se podía observar las llamas en la parte superior del edificio de tres plantas, según indicaron algunos moradores.

Se procedió a llamar al Cuerpo de Bomberos, cuyas unidades atendieron la emergencia, logrando controlar el siniestro de forma rápida, ya que dentro del edificio no habían materiales inflamables. Tampoco habian personas.

"El edificio está sellado y a pesar de esto, los sin techos ingresan al interior y hasta personas que viven en la vieja estructura", dijo una mujer residente muy cerca de este sitio.

A través de su cuenta de Twitter, @BCBP, los camisas rojas indicaron que todo se trató de una basura incendiada en el interior de la estructura.

