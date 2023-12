Benicio, golpes y pataleo

Las expresiones lanzadas por el diputado y presidente del oficialista PRD, Benicio Robinson, sobre la posibilidad de un Golpe de Estado, generaron algunas alertas en Panamá.

En una intervención ante el pleno de la Asamblea Nacional, Robinson cuestionó a los opositores que "no han llegado al gobierno y dicen que van a poner al pueblo a tumbar... significa que van hacer ellos un Golpe de Estado".

El perredista siguió expresando: "¡ey,el Golpe de Estados señores ustedes saben quién sabe hacerlo... jejeje... que no nos provoquen... no nos provoquen... saben cómo hacerlo, si quieren hablar de golpe de estado... son machitos cuando tienen un micrófono, pero cobardes cuando les toca dirigir a este país".

El PRD se convirtió años en el brazo político de los militares que comandados por Omar Torrijos dieron un Golpe el 11 de octubre de 1968 y luego derrocaron a sus propios presidentes: Aristides Royo, Ricardo De La Espriella, Nicolás Ardito Barletta y Eric Arturo Delvalle. Luego desconocieron las elecciones de 1989.

El diputado por Bocas del Toro alegó que no era justo mentirle al pueblo con discursos demagógicos e insultar al país... "yo no me voy a aguantar eso y aunque mi esposa me dice que calladito me veo más bonito, tengo sangre en las venas".

Para el candidato presidencial del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana esa amenaza de Benicio hay que tomarla como lo que es: un pataleo de ahogado, porque saben que se les terminan los privilegios y negociados, cuando gane un gobierno verdaderamente distinto. No somos uno de ellos disfrazado de cambio, vamos a ponerlos en su lugar, añadió.

El perredista y candidato presidencial democristiano Martín Torrijos dijo que eran inaceptables las palabras de Benicio y no caben dentro de una democracia. Eso solo refleja la borrachera y soberbia de poder que tienen con un presupuesto que solo es la repartición del botín político para el clientelismo y la corrupción frente a las próximas elecciones, agregó.

También se sumó al repudio la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), en un comunicado en el que el gremio "reprocha y rechaza las desafortunadas e inaceptables palabras emitidas por el Diputado de la Nación, Benicio Robinson".

APEDE consideró que lo dicho por Robinson es una "amenaza directa contra la paz y sosiego que debe prevalecer en un país en el que se respetan los valores de la institucionalidad".

El magistrado electoral Alfredo Juncá salió al paso y aclaró que "como institución, no apoyamos declaraciones y actuaciones que vayan en contra del compromiso de nuestra institución y que dañen nuestra democracia".

Agregó que "El tiempo de los golpes de Estado, como ha señalado un honorable diputado de Gobierno, ha quedado en el pasado y este tipo de conductas solo contribuyen a socavar la democracia en Panamá. El Tribunal Electoral velará por todos los medios para que haya elecciones libres y transparentes, y se dé una transferencia de gobierno conforme a los resultados de ese proceso electoral".

