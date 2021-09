Benicio pregunta a magistrados si tienen máquina que purifica a independientes

Un acalorado debate del proyecto de reformas electorales hubo en la Comisión de Gobierno cuando diputados de la bancada del PRD y Cambio Democrático propusieron la modificación del artículo 71 para aumentar los topes de gastos para las campañas a puestos de elección popular.

Los diputados propusieron elevar de $7.5 millones a $20 millones el tope para la campaña presidencial; y de $225 mil a $500 mil a diputados. En el caso del representante de corregimiento y concejal, el tope sería de $150 mil versus $112,500.

En el caso de los alcaldes, el tope será de $250 mil con excepción de los distritos de Panamá y San Miguelito, para los cuales se fijó en $500 mil.

Esta propuesta fue presentada por los diputados perredistas Benicio Robinson, Crispiano Adames, Víctor Castillo y Roberto Ábrego y Hernán Delgado, de Cambio Democrático.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez manifestó que hay retrocesos importantes en el tema de la participación política de la mujer, así como en el tema de los topes ante en una campaña electoral. "Están haciendo política no de ideas, y de plata sucia”, señaló Vásquez.

Vásquez indicó que no pueden permitir que el PRD acabe con las reformas, que haga un Código Electoral a su medida y pueda entonces llevar la Asamblea Nacional la próxima vuelta con 50 y 60 diputados y no con votos sino con trampa legal que meten en estas reformas para alejarse de la democracia en lugar de acercarse a ella.

Aquí hay muchos de ellos que se han llenado los bolsillos, que se dan golpes de pecho que tienen 6 periodos aquí llevándose los bolsillos, ellos pueden competir, conseguir $500 mil y comprar más votos para ganar” sostuvo el diputado independiente.

El diputado y presidente del Partido PRD, Benicio Robinsondejó claro que respeta a los independientes, pero que si alguien del PRD quiere firmarle a un independiente entonces que renuncie al PRD, pero no puede ser que un miembro del partido ya sea panameñismo o del que sea, se preste para firmarle a un independiente en un momento dado y diga que es del PRD.

"Allí está Edison Broce, que era panameñista y ahora salió como independiente, o es que a los independientes lo purifican en una máquina en el Tribunal Electoral, y luego salen lavados... magistrado explíquenme si es que ustedes tienen una máquina donde los independientes o los que son de un partido dicen: ya yo no soy PRD, me meto a independiente, me purifico y salgo del otro lado y digo que ya estoy limpio” .

El diputado y presidente de la Asamblea, el perredista Crispiano Adames dijo que no acepta que se ataque a la Asamblea porque el narcotráfico está en todas partes, hasta en una escuela pública, o privada, hasta en una iglesia en otros países.

"Aquí nadie está beneficiando un paquete de reformas para permitir nada, el paquete que ustedes presenten será evaluado, pero sin endilgar, sin estigmatizar a nadie", señaló Adames.