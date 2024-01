Bernal: magistrada López puede ser destituida por amenazar abogados

El catedrático y presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (FEDAP), Dr. Miguel Antonio Bernal advirtió que en base al Derecho Internacional, la magistrada María Eugenia López, bien puede ser destituida por conductas completamente reprochable como lanzar amenazas a la profesión de los abogados y al debido proceso.

En un conversatorio en el que también participó la jueza de la Corte Suprema de EEUU, Sonia Sotomayor, la actual presidenta de la Corte Suprema de Panamá, María Eugenia López, dijo que le quitaría la licencia a los abogados que entorpezcan la justicia con recursos reiterativos.

Para Bernal, es increíble que en pleno siglo XXI, María Eugenia López diga que presentar recursos que permite la Ley no es ético y se sale por la tangente con una amenaza "empavonada" y envalentonada por la presencia de la funcionaria de la Corte de Estados Unidos.

No podemos pasar por alto una amenaza de este tipo que ni siquiera durante la dictadura, ninguno de los magistrados que le hacían la genuflexión a los militares, osaron ir tan lejos, sostuvo el dirigente de la FEDAP en Radio Panamá.

El Dr. en Derecho cuestionó que existan sectores de la sociedad que aplauden esas cosas, porque tienen un desconocimiento imperdonable de sus derechos y sus garantías, pero es claro que la señora López con esas declaraciones pisotea abierta y descaradamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pisotea una serie de principios y valores éticos del ejercicio de la abogacía.

De forma tajante, el histórico luchador antimilitarista advirtió que María Eugenia López está incurriendo en abuso de autoridad y extralimitación de funciones...yo no creo que el resto de los magistrados puedan estar de acuerdo con unas declaraciones de esa naturaleza ...sobre todo porque ella fue reelecta por estrecho margen y por instrucciones del Ejecutivo.

Ahora resulta que estamos es un estado de indefensión y ahora nos llega la cereza del postre con una presidenta de la Corte que sale a decir una cosa de tal naturaleza que no puede ser pasada por alto, no puede ser ignorada y sería un error guardar silencio ante ese tipo de amenazas e intimidación que no son permisibles ni admisibles...son intolerables, agregó Bernal.

Según el presidente de la FEDAP en Panamá no hay independencia judicial y la presidencia de la Corte tiene una dependencia inadmisible, ilegal, insostenible hacia el Ejecutivo.

