Billeteros quieren saber a dÃ³nde estÃ¡ su vale digital (Video)

Un grupo de billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), se presentaron ante la Defensoría del Pueblo para solicitarle a representantes de esa entidad que intervengan para que puedan ser incluidos del programa del bono. solidario.

Los integrantes de este sector de la población están molestos, porque aseguran que según declaraciones del presidente, Laurentino Cortizo, ellos están en la lista de personas que son beneficiadas con este apoyo financiero y ellos no están recibiendo el vale digital ni tampoco apoyo de nadie.

Aseguran que las ventas de chances y billetes están "por el piso" porque "no hay trabajo, no hay dinero" y la gente "no tiene dinero para 'chinguear'".

Denuncian que lo que ellos buscan es que la Defensoría del Pueblo medie e investigué qué es lo que está pasando, porque quieren saber a dónde está yendo a parar el vale digital del billetero.

Un grupo de billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia, se presentaron ante la Defensoría del Pueblo y solicitaron la intervención de la entidad para ser incluidos del programa del bono solidario, así como en otros temas que consideran son afectados y no obtienen respuesta pic.twitter.com/KmZr0IbxZG — Defensoría del Pueblo de Panamá (@DefensoriaPan) March 18, 2021

#NacionalCri Billeteros que acudieron a la @DefensoriaPan en busca de respuestas, debido a que no les ha llegado el bono solidarios, están molestos por varias situaciones que están sucediendo y los está afectando.



— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 18, 2021