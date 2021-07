Billeteros quieren vacunarse contra Covid-19

Panamá- El gremio de billeteros están solicitando una jornada de vacunación contra el Covid-19 considerando que ellos atienden diariamente a público.

Guillermo Valdés, vocero y miembro de grupo de la "Vereda Azul", ubicada en El Dorado, explicó que un gran número de billeteros aún no han sido vacunados y temen al contagio con el virus.

Valdés detalló que aunque ellos están aplicando las medidas de bioseguridad para protegerse, muchas veces los clientes se aglomeran para la compra de billetes y chances de la Lotería Nacional de Beneficiencia.

El representante de los billeteros recomendó a los directivos de la LNB realizar las gestiones con el Ministerio de Salud para poder organizar las jornadas de vacunación, a través de las diferentes sedes regionales que hay en el país.

En cuanto al movimiento de las ventas, expresó que en los billeteros de la "Vereda Azul" no han sido afectados porque cuentan con clientes fieles y permanentes, sin embargo, los compañeros en el interior del país, donde se ha ordenado la cuarentena total domingo, están perdiendo y no tienen ganancias por la limitación de tiempo, ya debe hacer las devoluciones el día sábado.