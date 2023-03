BM: educación y mercado laboral, retos para atraer la inversión

Panamá- La educación y el mercado laboral están entre los retos que enfrenta Panamá para incrementar su competitividad y seguir atrayendo inversiones, dijo el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, en el marco de una visita al país centroamericano.

"En vista de los retos globales", que incluyen los trastornos provocados por la invasión de Rusia a Ucrania, el alza de las tasas de interés y de la deuda, entre otros, "la competitividad de Panamá y de sus vecinos es aún más importante", afirmó este economista de 67 años.

Malpass, que dejará a mediados de este año la presidencia del multilateral, que asumió en 2019, habló con EFE en la capital panameña en el marco de una gira que concluye este lunes en Panamá y la República Dominicana, unos países que considera "claves en el comercio, la actividad económica en la cuenca del Caribe y en logística en la región".

LOS RETOS

Para mejorar el clima de inversión, Panamá debe avanzar en materia de educación, así como "atraer mano de obra con habilidades y permitir que esa mano de obra entre a la economía. De hecho, achicar la brecha entre las economías formal e informal", dijo Malpass.

Un reciente informe de la principal patronal panameña reveló que 8 de cada 10 estudiantes del país no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lectura; en ciencias 9 de cada 10 jóvenes no hacen el mínimo requerido y en matemáticas casi el 100 % no pasa esta prueba.

"En otras palabras, nuestros estudiantes no cuentan con las bases mínimas para su desarrollo estudiantil y profesional", señaló la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).

En cuanto al mercado laboral, de acuerdo con las estadísticas oficiales, Panamá registra una tasa de desempleo de 9,9 % y una informalidad del 48,2 %.

LOS AVANCES Y LAS VENTAJAS DE PANAMÁ

Malpass dijo que en cuanto a los avances, "Panamá está logrando un progreso sustancial en términos del nodo de logística y con la operación del Canal" interoceánico, así como con la aprobación e implementación de la ley que rige las alianzas público-privadas.

También, añadió, "hay avance notable con respecto a la lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que Panamá fue incluida en 2019.

En la más reciente reunión del pleno del GAFI, el pasado 24 de febrero, "Panamá obtuvo un alza de calificación de su plan de acción (para salir de la lista gris), y con éste, el país avanza en metas largamente cumplidas, con 13 acciones de las 15 que fueron establecidas por el organismo en junio del 2019", dijo entonces el Gobierno panameño.

"Y Panamá presenta una imagen de seguridad mucho mejor que otros países de la región. Todas estas son ventajas (...) que van a ayudar con la competitividad", dijo Malpass.

En ese sentido, añadió que es "importante" que el país continúe "logrando progresos con respecto a la sostenibilidad fiscal, incluyendo las pensiones y las finanzas de las pensiones".

El sistema de pensiones de Panamá vive una prolongada crisis y uno de sus dos subsistemas está por quedarse sin fondos.

Analistas locales y organismos internacionales ha dicho que si bien la solución a la crisis de pensiones pasa por medidas que pueden ser impopulares, como elevar la edad de jubilación o la cuota obrero-patronal, seguir evadiendo el asunto como han hecho sucesivos Gobiernos puede salir tan caro al país como perder el grado de inversión. EFE

