"Bolo" Flores electo contralor y promete investigar auxilios y descentralización

Anel Humberto Flores De La Lastra, de 65 años y exprecandidato presidencial del PRD, fue escogido como próximo Contralor General de Panamá al lograr 47 votos de los diputados contra 24 de Carlos Barsallo.

Oriundo de Paso Blanco, en Puerto Armuelles e hijo de un nicaragüense y una chiricana, realizó estudios superiores en administración de empresas en Georgetown University y es directivo de la Central Azucarera de Alanje. Tuvo apoyo de los partidos RM, PRD, CD, Alianza y Panameñista.

El contador público autorizado Eli Felipe Cabezas Justavino, fue seleccionado subcontralor al sumar 47 votos contra 21 de Máximino Gutiérrez Bonilla y tres de Yonel De La Cruz.

Tras ser juramentado en el pleno de la Asamblea, "Bolo" Flores prometió investigar lo sucedido con los auxilios económicos del Ifarhu y la descentralización paralela, pero advirtió que la corrupción no es solo oficial, sino un mal de la sociedad.

Anel Flores dijo que se tomará la tarea de ver todos los expedientes de los auxilios económicos y determinar si hay peculado de uso e investigará hasta las últimas consecuencias.

Le mandó un mensaje a las personas pudientes cuyos hijos recibieron auxilios del Ifarhu, para que devuelvan los dineros que no necesitaban, porque no quiero exhibir a nadie, ni exponer a los hijos de nadie... los padres saben quiénes son.

Respecto a la descentralización paralela cuyos desembolsos ascienden a $321 millones, "Bolo" Flores dijo que una vez inicie su gestión van a buscar esos fondos y aunque hayan borrados los registros, no olviden que los cheques de los que recibieron y los que firmaron reposan en el Banco Nacional... eso es un delito, los vamos a perseguir y no vamos a tapar a nadie.

Flores advirtió además que no tiene, ni tendrá emisarios porque no los necesita, no quiere mensajeros, ni cobradores, ni nadie que pueda decir que puede facilitar cuentas por cobrar, pero también alertó en torno al sobreendeudamiento, y la crisis del sistema de seguridad.

