"Bolota": Carles quiere ganar gracia

El diputado Jairo "Bolota" Salazar exclamó en el pleno de la Asamblea Nacional que el exministro Luis Ernesto Carles no hizo nada en el Gobierno de Juan Carlos Varela. Además, lo acusó de querer ganar gracia al intentar defender los intereses de los trabajadores ahora que es diputado.

Salazar hizo estas declaraciones luego de presentar su anteproyecto de ley que modifica el capítulo XI al Código de Trabajo de la República de Panamá, denominado trabajadores no profesionales del sector portuario, que tiene la intención de lograr que muchas personas que laboran sean nombrados tras dos años y puedan tener crédito en un banco.

Según el diputado, con esta iniciativa quiere hacer justicia por todo lo que no se hizo en años anteriores y declaró que parte de la culpa de que haya estos vacíos se deben a la gestión del exministro Carles, porque cuando era oposición tenía un parecer, pero en el Gobierno tuvo otro.

Bolota destacó que Carles formó parte de la gestión del peor mandatario que ha tenido Panamá y el más odiado en estos momentos, así mismo, lo acusó de promover la politiquería mientras se tratan temas más importantes para los trabajadores panameños.

"No sean ridículos al venir aquí a ganar gracia, cuando tuvo una posición siendo ministro de Trabajo no hizo nada. En el Gobierno de Juan Carlos Varela hicieron fiesta con los trabajadores y los Varelaleaks no mienten. Cuando te pones a leer los Varelaleaks, notas que eso sí asusta a la clase política de este país. Corrupción es lo que había en ese gobierno varelista, pero resulta que ahora el compañero Carles es el que más pelea por los derechos de los trabajadores. Por eso la gente odia a los políticos", exclamó.

Según Bolota nació en la guerra y no cambia su vocablo a pesar de haber sido oposición desde hace varios años, pero sí le molesta ver a copartidarios hacerlo en frente de él, en estos momentos sin ningún remordimiento.

Antes de finalizar su tiempo en el pleno le envió un mensaje directo a Carles y dijo lo siguiente: "La clase trabajadora ha sido golpeada por ti, que fuiste ministro y no supiste hacer tu trabajo. Yo tengo material para darle duro a ese ministro, pero voy a dejar que hable. En esta Asamblea tienen pánico para hablar, porque temen lo que les hagan afuera. Yo no y que vengan como quieran, porque en Colón lo enfrentamos en cualquier terreno".