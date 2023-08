"Bolota": hay amenazas contra diputados del Parlacen

El diputado perredista Jairo "Bolota" Salazar advirtió ante el pleno de la Asamblea Nacional, que los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, tienen derecho a ser juramentados como diputados del Parlacen y cuestionó a los integrantes panameños de ese foro regional que por miedo no acuden a la sesión para cumplir ese trámite.

"Este es un país de doble discurso. Los medios tradicionales quieren acabar con la estabilidad jurídica del país... Es un derecho que tienen los hermanos Martinelli les guste o no les guste a esos medios", expresó el diputado colonense.

Publicidad

"Los hermanos Martinelli tienen derecho a que los juramenten, porque se ganaron ese derecho con votaciones populares.... El pueblo los puso ahí", reiteró el perredista.

Jairo Salazar le recomendó a los diputados que tienen miedo que se compren un perro antes de entrar al Parlacen. ¿Cuál es el miedo que tienen o quién los tiene amenazados a ustedes... hoy es mal de ellos y mañana serán mal otro cualquiera aquí o de otros diputados del Parlacen, pero ese es el gran problema de los políticos cuando depende de los gobiernos. Ayer solo 9 de 20 diputados acudieron a la sesión en la subsede de Panamá, por lo que fue suspendida. El quórum se conforma con la mitad más uno del total, es decir de requería la presencia de 11.

El diputado del Parlacen, Carlos Outten dijo que hay colegas que no no quieren trabajar o no acuden a la sesión por presiones y una agenda oscura. “Si los diputados no quieren trabajar por presión es preocupante”.

Entre los que acudieron estaban Amado Cerrud, Gilberto Succari, Dorindo Cortez, Carlos Outten, Gisell Burillo, Jackeline Del Carmen Muñoz, Luz Margarita Vásquez, Héctor Valderrama y José Ramos.

No asistieron Héctor Aparicio, Rubén De León, Manuel Castillero, Juan Pablo García, Rachel González, Sandra Noriega, Julio Palacios, Cirilo Salas, Alcibiades Vásquez y Dalvier Tuñon.

Los diputados del Parlacen cobran $4 mil mensuales, tienen derecho a franquicia telefónica y a introducir tres autos libres de impuestos durante su periodo.

Contenido Premium: 0