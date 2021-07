¡Botado" todo funcionario fiestero o que ande en parking!

El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre advirtió que todo funcionario que sea sorprendido participando en fiestas clandestinas, "parkings" o actividades donde no se cumplan con las medidas de bioseguridad, "serán destituidos".

Toque de queda desde las 8:00 en Chitré y Las Tablas

La destitución estará justificada “por poner en riesgo la salud pública colectiva, a su familia y compañeros de trabajo", advirtió Sucre, quien además anunció una cuarentena dominical en Antón, así como toques de queda desde las 8:00 p.m. en Chitré y Las Tablas.

El endurecimiento de las medidas restrictivas obedece al incremento de los casos positivos de Covid-19.

A partir del domingo 11 de julio se establece una medida de cuarentena total los domingos, en el distrito de Antón. Ya antes esta cuarentena estaba vigente en los distritos de Penonomé y Aguadulce.

En el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, se implementará a partir del lunes 12 de julio, toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

En el distrito de Colón continuará vigente la medida de cuarentena total los domingos.

El toque de queda se aplicará en el distrito de Gualaca, Chiriquí desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. Se mantiene el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 10:00 p.m. en los distritos de Remedios, Renacimiento, San Félix y San Lorenzo.

En el distrito de Chepo, el toque de queda será desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

En el distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, además de la cuarentena total los domingos, se implementará a partir del 12 de julio un toque de queda a partir de las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 7:00 p.m. Igual situación aplica para Chitré.

El resto de los distritos tendrán un toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Se disparan casos en cuidados intensivos

Panamá registró ayer 1,276 nuevos casos de coronavirus y una tasa de contagio del 8.5%. La totalidad de infectados es de 410,004.

Ayer reportaron 8 decesos lo que hizo aumentar a 6,591 los fallecimientos a lo largo de la pandemia.

Hay 12,411 personas en aislamiento domiciliario y 346 en hoteles.

Los hospitalizados siguen aumentando paulatinamente y ya suman 744 y de ellos 620 se encuentran en salas y 124 en cuidados intensivos.