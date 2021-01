Buscan agilizar préstamos para el sector pesquero

Mecanismos para agilizar los préstamos del programa Agro Solidario para los pescadores abordaron el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, la Administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Flor Torrijos; así como altos funcionarios del BDA, Banco Nacional e IPACOOP en conjunto con la Federación Nacional de Organizaciones de la Pesca Artesanal de la República de Panamá (FENAPESCA).



Luego de escuchar las inquietudes del sector pesquero en cuanto a la necesidad de que puedan acceder a los préstamos, anunciados por el presidente de la República, Laurentizo Cortizo, se acordó, a propuesta de Blanca Álvarez, asesora de la presidencia, para asuntos agropecuarios, establecer mesas de trabajo en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, a partir de la otra semana, en donde se concentra la mayoría de pescadores artesanales.



Ernesto Vargas, presidente de FENAPESCA se refirió a los requisitos exigidos por las entidades los cuales muchas veces son difíciles de cumplir, pese a contar con la experiencia, algunas licencias y solicitó la igualdad de oportunidades para los pescadores al ser un sector que aporta en la economía del país.



El ministro Augusto Valderrama indicó que el gobierno incorporó a los pescadores dentro del programa Agro Solidario tras considerar que: ¨el sector pesquero estaba abandonado y no lo veíamos como una actividad productiva, la nueva administración de la ARAP nos ha hecho verlo y consideramos que la industria pesquera es muy productiva y una fuente importante de generación de alimentos y de empleos; por ello, se han ganado el que puedan ser considerados para los préstamos¨.



Valderrama los instó a fortalecer sus cooperativas y asociaciones como organizaciones serias y transparentes para que puedan ser sujetos de crédito garanticen sus préstamos y: ¨Nosotros como gobierno buscaremos la forma de hacer los cambios correspondientes y apoyarlos para que puedan trabajar eficientemente y cumplir sus compromisos sin que se les convierta después en un problema¨.



La administradora de la ARAP afirmó que todos los directores regionales de la entidad están apoyando a los pescadores y se han hecho las coordinaciones con el BDA para capacitar a los pescadores y que conozcan como acceder a los préstamos para que tengan toda la documentación necesaria al momento de hacer sus solicitudes.



María Batista de la Asociación de Pescadores de Palo Seco en Veraguas y miembro de FENAPESCA, se refirió a la problemática al momento de solicitar estos préstamos agropecuarios: ¨Como asociación apoyamos a los pescadores en el financiamiento de sus lanchas y solicitamos que seamos tomados en cuenta para comercializar nuestros productos en el programa Agro Solidario. Hemos sido una comunidad sostenible y requerimos respaldo en el financiamiento para nuestros equipos¨.



La Asociación de Pescadores de Palo Seco, en Mariato de Veraguas es una organización exitosa que ayuda a muchísimas familias, ofrecen préstamos a sus miembros, han diversificado sus productos, capacitan a las mujeres y respaldan a la comunidad y que vale la pena replicar en todas las provincias como un caso de éxito, informó la administradora de la ARAP.



Blanca de Álvarez, sostuvo que para concretar el apoyo a los pescadores, a través de las mesas de trabajo, en Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, se tenga la información disponible en cuanto a los préstamos solicitados y el estado en que se encuentran: ¨Tenemos que darles la oportunidad a los pescadores para que puedan levantarse y que se empoderen como saben hacerlo, porque son parte importante de nuestro sector agropecuario, han aportado en esta pandemia y no han dejado de trabajar¨.



Por su parte el sub gerente general del BDA, Urbano Sánchez, se refirió a los desembolsos que se han dado a la fecha a los pescadores artesanales, siendo los de Veraguas y Chiriquí los más beneficiados y mencionó algunos de los requisitos que deben cumplir: licencia de pesca, que su embarcación este registrada, permiso de la ARAP, para los préstamos de hasta 50 mil balboas.



En la reunión, vía zoom, participó el Director Ejecutivo del IPACOOP, Adolfo Quintero, quien instó a los pescadores a constituirse en cooperativas para tener más acceso a financiamiento en la banca; Luis Díaz, director ejecutivo de la Banca Agropecuaria del Banco Nacional de Panamá, por su parte, se comprometió a llevar el tema a la Junta Directiva de la entidad y definir una política para estar alineados con las necesidades de este sector y que quienes no califiquen con el BDA puedan hacerlo con el BANCONAL.



Finalmente, Osvaldo Grenald, por parte del sector pesquero, instó a todas las entidades a ver la realidad de éste, y las exigencias: ¨Queremos que nuestra agente prospere y la riqueza de nuestro mar está afuera y no en la orilla, por ello necesitamos préstamos mayores a los 50 mil balboas con menores intereses. Sabemos que existe mucha capacidad del gobierno para que se le dé al pescador mejores alternativas para que podamos crecer¨.

