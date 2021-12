Cagalitroso con más seguidores en Twitter

Juan Carlos Tapia, cuyo programa Lo Mejor del Boxeo, fue una constante por casi 47 años, anunció su retiro de las pantallas, pero no de la opinión pública.

Tapia -quien se definió como el "cagalitroso de 80 años con más seguidores en Twitter...casi medio millón", expresó que podría volver con sus comentarios políticos en algún momento en que la situación del país o una petición de sus seguidores, lo amerite.

"El día que yo sienta que es necesaria una opinión o me la soliciten, de algo verdaderamente importante en este país, ahí estaremos", expresó. "Eso será 3, 4, 5 veces al año" en mi canal de YouTube.

El retiro formal será el 6 de enero con una entrevista sobre la historia de Protesa, la empresa que no solo produjo el programa de boxeo, sino musicales, la "Capital del Humor" y otros. Lo Mejor del Boxeo seguirá transmitiendo los jueves a las 9 pm, conducido por su hijo Juan Carlos y Daniel Alonso.

