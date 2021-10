Cámara de Comercio demandará nuevas reformas electorales

La Cámara de Comercio de Panamá (CCIAP) anunció que junto a organizaciones civiles demandará por 'inconstitucionalidad' ante la Corte Suprema de Justicia, la reforma electoral que favorece 'intereses político-partidistas' y no el avance del sistema democrático.

El gremio lamenta que una vez más los principales tomadores de decisiones del país desoigan la voluntad expresa de los ciudadanos de contar con un Código Electoral justo y equitativo, y sacrifiquen el bienestar común, a favor de intereses político-partidistas.

Los principales actores involucrados en este proceso, es decir Legislativo, Ejecutivo y Tribunal Electoral, "unos por acción y otros por omisión o inacción, han privado al sistema democrático panameño de la posibilidad de avanzar en temas trascendentales para su fortalecimiento, a saber, la asignación de curules en los circuitos plurinominales, paridad de género en las postulaciones y balance adecuado en el financiamiento público de las campañas políticas', dijo la CCIAP.

Los comerciantes manifiestan su inconformidad ante el veto parcial del Presidente de la República, el cual no solo justifica la no inclusión de avances propuestos por la Comisión Nacional de Reformas Electorales en cuanto a equidad, transparencia, rendición de cuentas y justicia, sino que tiende a trivializar la discusión como si se tratase de una confrontación de pareceres y no de intereses puntuales con consecuencias materiales para el futuro del país.