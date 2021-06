Cambia horario de toque de queda en Panama Metro y San Miguelito

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre anunció que, a partir del próximo lunes 7 de junio, el toque de queda en la región metropolitana iniciará a las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada, medida que también aplicará para el distrito de San Miguelito.

No obstante, aclaró que la medida no regirá para el corregimiento de San Felipe, ni para las islas de Taboga, Otoque Occidente y Otoque Oriente, ya que han mantenido un control de casos.

Sucre informó que el martes 8 de junio se hará una excepción debido al partido que enfrenta la selección Nacional de Fútbol de Panamá con su rival de Republica Dominicana, "para que las personas regresen a sus casas cuando haya terminado".

Ante las situaciones suscitadas recientemente donde se violaron todas las normas sanitarias conllevarán las sanciones respectivas a los responsables de organizar estas actividades realizadas al margen de la ley.

Hasta el día de hoy, mencionó Sucre, la Región Metropolitana de Salud ha sancionado por incumplimiento de las normas sanitarias a un total de 82 personas por un monto de 7 mil 825 balboas.

Indicó también que 176 han sido las empresas sancionadas por la Metropolitana por violar las disposiciones establecidas y las medidas de bioseguridad, por un monto de 41 mil 934 balboas.

Algunos locales sancionados recientemente por el MINSA son: el Hotel Westin de Veracruz, el Red Lion, al igual que la clínica Guadalupana en El Parador, mientras que la Fragata fue cerrada y multada.

También se anunció un reforzamiento de la vigilancia en las zonas donde se han elevado el número de casos en la región metropolitana, tales como los corregimientos de: San Francisco, Don Bosco, Juan Díaz, Bella Vista, Bethania y Parque Lefevre.

En el distrito de San Miguelito se ha reportado también un incremento significativo en el número de casos principalmente en los corregimientos Rufina Alfaro, Amelia Denis de Icaza, José Domingo Espinar y Omar Torrijos, destacó Sucre.



Para la región de Panamá Metro, los comercios deben cerrar a las 9:00 p.m.. De esta medida, se exceptúan los corregimientos de San Felipe, Taboga, Otoque.

De igualorma se indicó que a partir del lunes se permitirá la apertura de las galleras hasta con un 25% de aforo.

Veragua se levanta medidas

En tanto, en las provincia de Veraguas se mantendrá la cuarentena los domingos y el toque de quedase liberan de las medidas los distritos de Cañazas, Montijo, Calobre, Santa Fe, Mariato y Río de Jesús.

El toque de queda en estás zonas será de 12:00 a.m.a 4:00 a.m.

Por otro lado, dijo que de mantenerse el aumento de los indicadores en los distritos de Atalaya y La Mesa se tendrán que adoptar nuevas medidas.

En la provincia de Coclé se mantendrá el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m, debido a que "no han encontrado indicadores que permitan la flexibilización de las restricciones" indicó el ministro.

A pesar que en la provincia de Chiriquí se ha observado una leve disminución en sus indicadores, no se ha logrado los niveles de control por lo que se mantendrá la cuarentena total los domingos y el horario actual del toque de queda de 10 p.m. a 4 a.m.”, señaló.

Mientras que, a partir de este lunes 7 de junio en Remedios, se levantan las medidas en vista de que en este distrito sus indicadores se mantienen dentro de los márgenes del control de la pandemia.

Recalcó que las medidas establecidas para la provincia de Coclé se mantendrán con el toque de queda de 10 p.m. a 4 a.m. y el cierre de comercios a las 9 de la noche

Medidas en provincias del interior y Guna Yala



“Queremos hacer un llamado a toda la población en especial a los residentes de: Panamá Norte, Panamá Este, al igual que las provincias de Herrera y Colón, ya que en los últimos días hemos notado un aumento sostenido en el número de casos en estos sectores, situación que de mantenerse este comportamiento epidemiológico se estarán tomando medidas que contengan el contagio”, manifestó.

Sucre comunicó que estas medidas son evaluadas cada 15 días y agregó que a partir del próximo lunes 7 de junio se permitirá la reapertura de las galleras con un aforo del 25%.

Luue aumentarán los casos y probablemente las defunciones”, dijo.

Agregó Sucre que es importante mantener a toda costa como parte de la rutina diaria el lavado frecuente de manos, el uso correcto de mascarilla, gel alcoholado, pantalla facial, distanciamiento físico y alcohol