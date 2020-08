Canal de Panamá espera tener identificados en 2021 planes para asegurar agua

El Canal de Panamá dijo este viernes que su principal reto hacia el futuro es garantizarse el agua y que espera identificar para el 2021 "una cartera integral de proyectos" a fin de fortalecer la gestión del recurso, afectado en los últimos años por la crisis climática.

En la víspera de su 106 aniversario este 15 de agosto, el Canal de Panamá indicó que prevé cambios en los mercados que "impulsaría un mayor tránsito de barcos más grandes y pesados que transportan carga a granel y seca", lo que "subraya la importancia de asegurar un nivel operativo de agua que atienda las necesidades de los clientes".

Esa proyección del mercado reafirma los esfuerzos del Canal "en encontrar una solución a largo plazo para la disponibilidad de agua en los lagos" artificiales Gatún (1913) y Alhajuela (1935), que alimentan a la vía y suministran a la mitad de la población del país.

Así, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) "espera identificar una cartera integral de proyectos destinados a fortalecer los esfuerzos de gestión de los recursos hídricos de la Cuenca Hidrográfica para el 2021".

Un informe de la calificadora Moody's difundido en julio pasado indicó que "para abordar la escasez de agua, la ACP está considerando varias alternativas" y que "las inversiones requeridas se estiman en entre 1.000 y 1.500 millones de dólares o del 33 % al 50 % de los ingresos totales de ACP".

Una opción, agregó la calificadora, "es construir depósitos de agua adicionales que puedan alimentar el lago Gatún, Alternativamente, se podría llevar agua al lago a través de tuberías. La ACP ha anunciado que se lanzará una licitación para propuestas de proyectos y se espera que se otorgue en los próximos 12 meses".

El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, dijo en octubre pasado que una de la opciones en estudio para "resolver la demanda de agua para los próximos 50 años", es la "desalinizar agua" que "parece una alternativa más cara pero le da al Canal sostenibilidad a largo plazo y la posibilidad controlar la cantidad".

EL IMPACTO DE LA CRISIS CLIMÁTICA

En 2019, la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá experimentó su quinto año más seco en 70 años, recordó este viernes la ACP, lo que provocó que los niveles de los dos lagos que alimentan la vía por donde pasa el 6 % del comercio mundial "cayeran muy por debajo del promedio".

El Canal actuó frente a la situación "implementando medidas como un cargo por agua dulce que entró en vigencia en febrero pasado, sumado a prácticas de conservación de agua puestas en marcha desde meses antes, lo que permitió "mantener un calado estable a pesar de la falta de lluvias del 2019".

Vásquez ya ha explicado que a raíz del cambio climático el país centroamericano, de poco más de 75.000 kilómetros cuadrados, "ha registrado en la última década una disminución permanente en el régimen de lluvias".

A eso se suma el aumento de la temperatura en el lago Gatún "en 1,5 grados celsius", por lo que "los niveles de evaporación de agua son significativamente más altos que hace 25 años".

"Perdemos más agua por evaporación de lo que perdíamos antes", y "no solo la lluvia es menor si no que es diferente, pues pasamos largos períodos de sequía y luego esperamos que llueva mucho a final de año", ha dicho Vásquez.

El Canal de Panamá, construido por Estados Unidos, operativo desde el 15 de agosto de 1914 y transferido a Panamá el 31 de diciembre de 1999, une a más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos.

La vía puso en servicio en junio de 2016 su primera ampliación, con un costo de al menos 5.600 millones de dólares, y el lunes pasado registró el tránsito 10.000 de buques neopanamax, más grandes que los que pasan por la vía centenaria.