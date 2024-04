Candidatos coinciden que es tarde para inhabilitar a Mulino

Varios de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Panamá en las elecciones del próximo 5 de mayo aseguraron a EFE que se oponen a la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la candidatura de José Raúl Mulino, sustituto del expresidente Ricardo Martinelli tras su inhabilitación y que lidera las encuestas, al considerar que es tarde para una decisión que dañaría la democracia.

"Por más que yo considere que sí es inconstitucional la candidatura del señor Mulino, ya es muy tarde. Yo no estoy de acuerdo en que lo inhabiliten, ¿por qué? Porque eso atenta contra la democracia, tú no puedes inhabilitar a unos días de la elección a un candidato”, afirmó Ricardo Lombana, candidato a la presidencia por el partido Movimiento Otro Camino (MOCA).

Otro de los principales candidatos que se oponen a la inhabilitación de Mulino es el expresidente Martín Torrijos, que aspira a la reelección por el Partido Popular (PP).

“Este es un tema que pudo haberse definido hace mucho tiempo, pero los responsables de las instituciones decidieron no hacerlo. Esto se suma a la incertidumbre de una elección totalmente inédita que se está dando en este país y no contribuye, por supuesto, ni al proceso ni contribuye a que los panameños podamos planificar y decidir con los candidatos que están”, remarcó Torrijos.

Por lo que insistió: “Yo he planteado que quiero ganar por votos, no por ‘forfeit’ (abandono o descalificación automática del adversario), eso lo dije hace mucho tiempo y no ha variado”.

José Isabel Blandón, candidato a vicepresidente en la fórmula de Rómulo Roux, comparte la opinión de que “para el país no sería oportuno, no sería conveniente que haya un fallo que inhabilite una candidatura, aún con fundamento, a una semana de las elecciones”.

