Carolina Castillo: 'Basta con el machismo’

Carolina Castillo fue tendencia en las redes sociales, luego de subir en “reel” tipo broma, donde señala “Cuando tu esposo te dice que tiene hambre, pero a ti no te gusta cocinar".

Lo que llamó más la atención de este video fueron los comentarios tan machistas que recibió, por lo que la presentadora de noticias compartió algunos de ellos.

“Siento decir esto, pero mujer que no sepa cocinar, no sirve para ser esposa, que hacen las madres de los finales de los 50 que no les enseñan a sus hijas a cocinar, en qué piensan esas madres, igual quieren que los yernos vayan a comer a sus casas para controlarlos”; “Este tipo de viejas no sirven para tener anillo, simplemente un hombre que escoja una mujer solo por su aspecto y belleza y no por lo que ella pueda hacer por él, es un mangina que escogió una que no sirve para nada y esta sabe que puede hacer con él lo que quiera, por eso muchos no se casan”, fueron algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

La exguerrera destacó “No considero que una mujer sea una mala mujer porque no sepa cocinar” y que el video era solo una broma.

Por otro lado, comentó que quizás las madres deben empezar a trabajar más en la educación de los hijos sobre el tema del machismo para cambiar el chip.

