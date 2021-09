Carrillo: "El que gana una vez, gana dos veces"

El abogado Carlos Carrillo expresó optimismo por parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli que enfrenta el caso conocido como "Pinchazos". "El que gana una vez, gana dos veces"

Carrillo indicó que hay una suma de situaciones ilícitas e ilegales, que quedó claro en cuanto a los cuadernillos y sobre la verdad de este caso, va a ser reiterativa en cuanto a la inocencia o No culpabilidad del exmandatariol.

Una vez más, el jurista señaló que se han dado muestras de acciones de deslealtad por parte del Ministerio Público. También aseguró que los cuadernillos no deben ser valorados ni considerados como pruebas, debido a que la violación a las disposiciones legales parten que hay documentos en otros idiomas, y entre otras situaciones, se desconoce el origen.

Explicó que también que la acción parte como un peritaje, pero entra por lectura, lo que se contradice, porque no hay ningún tipo de criterio del origen, la seguridad ni hay una cadena de custodia.

Para el abogado, "la lectura de los cuadernillos sirvió para ratificar que hay pruebas que no serán consideradas por el Tribunal. Agravado por la deslealtad por algunas conductas del Ministerio Público cuando se practicaban las mismas".

La palabra y el estigma de manipulación se ha confirmado y, han autenticado documentos por una Fiscalía que no existía en el momento en el que los documentos fueron realizados.

"El que gana una vez, gana dos veces", indicó Carrillo y, agregó que están estableciendo las estrategias conforme a la actuación del Ministerio Público como lo obliga la ley.

El abogado explicó que se siente fortalecidos en esta etapa de evaluación de las pruebas de la Fiscalía. ¡Imagínate cómo será cuando se presenten las pruebas de la defensa".

