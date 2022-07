Carrizo pide que se levanten las medidas mientras se dialoga

El vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien lidera la comitiva de Gobierno en la mesa de iálogo con dirigentes de la Alianza por los Derechos del Pueblo Organizado, (Anadepo) pidió que se levanten las medidas de fuerza mientras se mantiene las negociaciones.

En su primeras palabras de este domingo, Carrizo agregó que "no podemos someter al país con una falta de voluntad, por quienes no tienen el mismo propósito de nosotros".

Carrizo agregó que los representantes del Gobierno no se levantarán de la mesa de diálogo.

