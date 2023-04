Carrizo recibe apoyo de Benicio, Bolota y Pineda en acto en Bocas

El precandidato presidencial del oficialista PRD, José Gabriel Carrizo promovió ayer su campaña en un acto en Finca 11 de Changuinola que contó con la participación de varios diputados como Benicio Robinson, Jairo "Bolota" Salazar y Raúl Pineda.

Benicio, "Bolota" y Pineda lucían gorras con el nombre de "Gaby" y en la tarima hacían señales con sus manos de votar por el 4 en las primarias del PRD.

Publicidad

"El PRD repetirá con Gaby", exclamó Benicio, mientras lanzaba en su discurso ataques contra el exmandatario Martín Torrijos, a quien tildó de "sinvergüenza", porque gracias a él tenemos un Tratado de Libre Comercio con EEUU, que es una amenaza para los productores.

Estamos en el PRD, no por apellido, sino por ideología...ese candidato que no va a correr por el PRD y que en 15 años no caminó en Panamá, ahora quiere utilizar el apellido Torrijos, expresó Benicio.

Por su parte, Carrizo utilizó su discurso para atacar al líder de todas las encuestas: el precandidato de Realizando Metas, Ricardo Martinelli.

"Hacer sin robar es de patriotas", agregó Carrizo, al tiempo que destacaba que el PRD es una "familia de valientes que nos atrevemos a lo que nadie se atreve, que no se esconde ante las dificultades, que trabajamos, luchamos y vencemos.

Contenido Premium: 0