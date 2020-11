Este lunes se contabilizan 1,014 casos positivos nuevos de Covid-19, para un total acumulado de 147,667 y se han registrado 8 nuevas defunciones, que totalizan 2,881 acumuladas y una letalidad del 2.0 %..

A la fecha se aplicaron 7,220 pruebas, para un porcentaje de positividad de 14.0% y se contabilizaron 126,746 pacientes recuperados mientras que los casos activos suman 18,040.

En aislamiento domiciliario se reportan 17,169 personas, de los cuales 16,561 se encuentran en casa y 608 en hoteles. Los hospitalizados suman 871 y de ellos 710 se encuentran en sala y 161 en UCI.

En el mundo se registran 35,089,099 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 54,615,099 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,320,742 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.4%.

Cortizo pidió a la población informarse mediante las fuentes oficiales, en este caso el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y las redes de la presidencia

El Ministerio de Salud (MINSA) reitera el llamado a la población a evitar el relajamiento de las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia en las acciones para evitar la propagación de la COVID-19.

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, insistió en que la población debe estar consciente del peligro que representa para todos los panameños el no cumplir con las medidas de bioseguridad y los protocolos dispuestos.

También lamentó que todavía hay personas realizando fiestas y otras actividades, sin tomar en consideración el riesgo que esto representa para su salud y de sus familiares.

Reconoció que las autoridades de salud estaban conscientes de que la reapertura de diversas actividades económicas, se podía esperar el repunte de casos, pero dijo que de todos modos hay que hacer los esfuerzos para evitar los contagios.

La doctora Berrío insistió en que la población debe tener presente el peligro que representa salir de la casa sin la mascarilla e incumplir con el distanciamiento físico que es un mínimo de dos metros.

Además mencionó que una medida básica como el frecuente lavado de manos o el uso de gel alcoholado o alcohol es efectiva para evitar la propagación del virus.

Por instrucciones del ministro del ramo, Luis Francisco Sucre se mantienen las acciones de trazabilidad en la mayoría de las comunidades con la intención de seguir buscando los casos positivos en sus propias casas y así romper con la cadena de transmisión del la COVID-19.

La viceministra resaltó que el Gobierno Nacional no quiere tomar nuevamente medidas de restricción o cierre de las actividades económicas.

Los Equipos Unificados de Trazabilidad (EUT) han intensificado sus labores en las comunidades como parte de los esfuerzos que se realizan para evitar.