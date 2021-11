Catedráticos panameños dictan conferencia en congreso internacional

Panamá- La comunidad científica panameña tuvo la oportunidad de tener expositores en la versión 43 del Congreso Anual de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología (EMBS) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), celebrado en la ciudad de Guadalajara, México.

Dentro de la estructura del congreso, se incluyó una sesión virtual especial titulada “COVID-19 in Latin America, Efforts, Success, and Lessons to Learn”, cuyo objetivo fue la de exponer los esfuerzos realizados a nivel de Latinoamérica para hacer frente a los retos impuestos por el SARS-CoV2 en los países que la conforman.

En dicha sesión, los docentes de la Universidad Latina de Panamá (ULATINA), el Dr. Ernesto Antonio Ibarra Ramírez y el Dr. Luis Carlos Estrada Petrocelli tuvieron la oportunidad de participar como expositores.

El Dr. Ibarra Ramírez, quien también es el actual presidente de la Asociación Panameña de Ingeniería Biomédica (APIB), presentó junto al Dr. Estrada Petrocelli el trabajo “Home-based Monitoring of COVID-19 Patients using WBAN” el cual es una propuesta del uso de redes corporales inalámbricas como una posible solución para el monitoreo de pacientes COVID-19 en aislamiento domiciliario.

El trabajo es una colaboración entre las Escuelas de Ingeniería Biomédica de la ULATINA, de la Universidad Especializada De Las Américas (UDELAS), el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), y el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC).

Por otra parte, el Dr. Estrada Petrocelli, quien también es investigador posdoctoral en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña en Barcelona, España y que investiga sobre el uso de sensores y dispositivos biomédicos para el registro no invasivo de señales respiratorias, así como la aplicación de técnicas para el análisis y procesado de señales biomédicas presentó algunos adelantos en el uso de la entropía muestra fija (fSampEn).

Esta técnica ha demostrado atenuar la presencia de artefactos de naturaleza impulsiva como lo es la actividad cardiaca que se registra en señales electromiográficas y mecanomiográficas respiratorias.

Su utilización ha contribuido a mejorar la interpretación de las señales miográficas respiratorias obtenidas en sujetos sanos y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con y sin comorbilidades cardiacas. Igualmente, el Dr. Ibarra Ramírez colaboró con otros investigadores panameños de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (INDICASAT AIP) en un proyecto relacionado al diseño de un ventilador mecánico para aliviar la carencia de ventiladores mecánicos provocado por la pandemia del COVID-19.

“Impulsar la actividad investigadora es una parte fundamental para el avance de la ciencia y la sociedad. Trabajar a la par con el personal de salud y utilizar conocimientos de ingeniería para desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos médicos es de gran importancia como lo hemos evidenciado en la actual pandemia por la COVID-19”, señala el Dr. Estrada Petrocelli.

El Dr. Ibarra Ramírez nos explica que “La pandemia por la COVID-19 nos ha enseñado que la inversión en investigación, innovación y desarrollo en Panamá es imprescindible para ser un país lo más autosuficiente posible.

Además, que la clave para superar las adversidades es el trabajo colaborativo entre universidades, centros de investigación, la industria, y el gobierno, creando un clima de sinergia para obtener soluciones para el beneficio colectivo”.

Finalmente, ambos doctores concluyen que participar en este tipo de encuentros científicos es una oportunidad para mostrar algunos avances en el campo de la ingeniería biomédica y la bioingeniería, dando a conocer los frutos de la investigación científica a nivel mundial.