Cebolleros de Natá esperan que el nuevo Gobierno luche por el agro

Panamá- Productores de cebolla de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ariel Chanis, de Natá, en la provincia de Coclé, esperan que el nuevo Gobierno luche por el agro panameño, que ese es el sustento del país.

Ojiundo Márquez, vicepresidente de la cooperativa, indicó que actualmente producir cebolla en Panamá resulta muy costoso, porque la semilla y los insumos tienen precios elevados y no se le permite al productor importar directamente del extranjero para tratar de abaratar un poco los gastos.

Como si eso fuera poco, aseguró Márquez, que este año la situación en Natá se complicó, debido a que la semilla que se importó fue un fracaso total, porque no rindió como se esperaba.

Paralelo a esto, la cooperativa viene enfrentando gasto de alquiler de un local para sus oficinas, ya que hace unos 12 años cedieron los terrenos en donde esta se encontraba para la construcción de una planta de secado de cebolla y pese a que se edificó una estructura con un préstamo del Bando de Desarrollo Agropecuario (BDA), la misma esta totalmente inoperante, ya que no cumple con los requisitos necesarios, "no sirve, no son las adecuadas", resaltó.

Puntualizó, que sumado a ello, se suponía que la cooperativa iba a tener una coadministración de la planta, cosa que nunca pasó, ya que las oficinas que se construyeron en el lugar las está ocupando el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y ellos, que cedieron los terrenos, siguen pagando alquiler.

"¡Hoy día no tenemos planta, no tenemos terreno, no tenemos nada. Se han burlado de nosotros!", exclamó.

Márquez dejó claro que lo que los cebolleros de Natá aspiran es a tener una planta de secado como las que existen en Chiriquí y Los Santos, y que está forme parte de la Cadena de Frío.

También le piden al nuevo Gobierno que rompan el monopolio que existe con la importación de semillas de cebolla, los fertilizantes e insecticidas, para que el precio de estos sean accesibles al productor, ya que hay muchos de ellos que dependen únicamente de la siembra del rubro.

