Chapman acepta que presupuesto refleja la mayor merma financiera

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ayer a la Asamblea Nacional un "conservador" presupuesto general de la Nación para 2025, que refleja una reducción del 15%, la mayor baja porcentual desde el 2003 que fue de 17%, pero la mayor disminución en materia financiera: una suma de $4,605 millones.

El presupuesto asciende a $26,084 millones para el próximo año versus $30,690.3 millones del actual. Unos $20,739 millones serán destinados a gastos de funcionamiento y $5,345 millones a inversiones.

Chapman aduce que se buscó la eficiencia del gasto público, es decir, la asignación de los recursos limitados y ajustando aquellos gastos por la falta de correlación de los ingresos del Estado con el crecimiento económico.

"La presente administración heredó un déficit del sector público no financiero de 3.96% no anualizado del Producto Interno Bruto al 30 de junio de 2024. Lo que significa que de no haber hecho nada, tener un déficit similar al del año 2020 y un sobrendeudamiento con respecto a la ley de responsabilidad social del 10.2 % versus el 2% permitido por la ley, lo cual evidencia una situación financiera insostenible que provocó la pérdida del grado de inversión", manifestó Chapman.

El titular del MEF dijo que esa situación elevó las tasas de financiamiento de inferior al 3% al 9%, que era una situación anunciada con años de antelación y que no tomó por sorpresa a los que analizamos estos temas. La pregunta era cuándo nos iba a ocurrir.

Sin embargo, Chapman matiza y alega que se ha reducido en pocos meses al 6% el financiamiento y esa baja del 3% en una deuda de $52 mil millones, es mucho dinero.

El ministro alertó que Panamá paga en intereses en servicio de la deuda cifras mayores de los beneficios que produce el Canal de Panamá. El comportamiento que el país ha tenido en la última década o más, han aumentado el costo de la deuda de una forma tal que "se ha vuelto insostenible"; por tanto, las medidas que estamos tomando ya están dando frutos que nos permitirán cosechar resultados a muy corto plazo.

Además, se pronunció en contra de destinar porcentajes del PIB a determinados presupuestos institucionales, alegando que el "Producto Interno Bruto no produce ingresos al Estado panameño, es más, la correlación entre uno y el otro es inmaterial desde un punto de vista estadístico.

"Asignar recursos en función del Producto Interno Bruto es completamente desatinado y lo comprenden perfectamente todos los acreedores, los mercados de capitales que son los que han financiado históricamente este país. Cada vez que tomamos una decisión enviamos un mensaje de que el país no comprende lo que tiene entre manos”, añadió.

Las tareas -según Chapman- son: reducción paulatina del déficit fiscal, reducción del peso de la deuda que hoy alcanza el 60% del PIB y representa el 17% de los ingresos, priorizar los gastos de operación e impulsar ahorros.

Otro aspecto que destacó el titular del MEF, es que aumentar el gasto público no es garantía de crecimiento y puso como muestra lo sucedido en el 2020, cuando se expidió el gasto estatal aumentando la deuda, pero se contrajo en 20% la economía y el desempleo desmejoró del 9% al 18%. Los números no mientan, argumentó.

