Churroricidio: Amenazas e insultos por un estacionamiento

Las redes andan alboratas desde hace varias horas, todo luego que uno de los encargados de la conocida Churería Manolo afirmara mediante su Instagram oficial, que una clienta llegó a uno de sus locales y agredió a una persona que se encarga de trabajar en los estacionamientos del lugar.

"CM no me dejaban hacer esto pero lo siento, no soportamos la injusticia. La dueña de este vehículo se estacionó en este lugar privado. El señor que cuida los autos le llamó la atención y la señora le dijo 'ahora voy a comprar un churro y te lo voy a tirar en la cara' y efectivamente lo hizo. Cree que eso le da derecho a comportarse de esa forma chabacana. Todo para no pagar estacionamiento en el hotel frente a nuestro local. #miserable", aseguró.

En los comentarios y luego en varias páginas de memes circuló la imagen del vehículo de la personas involucrada en este hecho, algo que causó la indignación de muchos al verlo como denigrante y una total falta de respeto contra alguien que solo estaba haciendo su trabajo.

En los comentarios le preguntaron al encargado del lugar más sobre el hecho y afirmó que de haber sabido lo que pasaba nunca la habrían atendido. Además, recalcaron lo siguiente: "Nuestros colaboradores son humildes panameños que sirven con la mejor disposición a todas las familias panameñas y exigimos el respto para ellos. Nadie merece ser tratado de esa manera. Con esto no buscamos luchas de clases, buscamos respeto que merece todo ser humano".

Y como el tema se había vuelto viral, de inmediato se activaron los CSI panameños y dieron con el nombre, así como todos los datos de la persona que cometió este hecho.