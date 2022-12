Cierre de la mina de cobre no es inmediato

"Lo que decidió el Gobierno Nacional fue ordenarle a cada ministerio que tome los pasos necesarios para mantener esa mina en situación de cuidado y mantenimiento. No operando. Pero para poder hacer eso ahora le corresponde a cada ministro tomar dentro de sus facultades aquellos actos que sean necesarios para ese fin. El cierre no puede ser un cierre inmediato, no puede ser una orden y ya", explicó el abogado y parte del equipo negociador del Gobierno Nacional, Ebrahim Asvat.

La explicación surgió luego de que ayer, el presidente de la República, Laurentino Cortizo ordenó el cierre de las operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá, ubicado en Donoso en la provincia de Colón, tras el fracaso en la negociación de un nuevo acuerdo que modificaba la concesión a Minera Panamá, S.A. (MPSA) dentro del territorio nacional.

De acuerdo con Asvat, se trata de una operación compleja, la cual tiene que ir de la mano de un plan. "El mantenimiento y el cuidado permanecerá en la empresa (Cobre Panamá) lo que la empresa no podrá hacer, en el momento en que sea ordenado que el plan esté establecido, es cortar cobre", añadió durante una entrevista televisiva en el canal ECO.

Mientras, Cobre Panamá detalló en un comunicado con fecha de hoy, 16 de diciembre, que durante las últimas semanas lograron avanzar en las negociaciones con el Gobierno y estuvieron muy cerca de lograr un acuerdo, y que el Estado buca un contrato de concesión renovado que haga lo correcto para el país, su gente y su economía, y la propuesta de la empresa "logra precisamente eso".

"La propuesta presentada al Gobierno Nacional convierte a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de regalías entre las naciones productoras de cobre en las Américas:

-Como el Gobierno ha solicitado públicamente, se mantiene el pago mínimo de 375 millones de dólares al año en ingresos en concepto de impuestos y regalías.

-Desde enero hemos declarado públicamente la solicitud de protecciones en caso de que los precios de los metales o la rentabilidad disminuyan significamente.

-Incluyendo los aportes de la CSS, y otros pagos en concepto de permissos, agua, municipios, Cobre Panamá contribuía con más de 500 millones de dólares al año en ingresos al gobierno, a precios actuales del cobre", detalló el comunicado.

En el mismo documento la empresa expresó que el contrato de Minera Panamá se extendió en 2017 y sigue siendo vigente hasta el 2037.

"Desde 1997 se ha invertido más de 10 mil millones de dólares y ha estado en funcionamiento desde 2019 sobre una base legal en todo momento", continuó al empresa, que recordó además que siguen con el objetivo de encontrar un acuerdo "ganar-ganar" con el Gobierno que proteja los 40 mil puestos de trabajo y su inversión.

