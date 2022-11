CITES extrema control del comercio de tiburones, rayas y ranas

Panamá- La 19 Conferencia Mundial sobre Vida Silvestre (CoP19CITES) ratificó las propuestas de elevar la protección de 54 especies de tiburones, de rayas y de la rana cristal, durante su reunión plenaria este viernes, último día de esta cita que comenzó el pasado 14 de noviembre.

Estas fueron incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en el que figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.

En el caso de los tiburones, fue ratificada la aprobación, la semana pasada en el Comité I de la CITES, de las propuestas 37 y 38, presentadas por Panamá, de incluir en el Apéndice II a los tiburones de la familia "Carcharhinidae", y de la especie Sphyrna tiburo (tiburón cabeza de pala) y las familia Sphyrnidae (tiburones martillo), respectivamente.

También fueron ratificadas las propuestas 39 y 40, de incluir en el Apéndice II a la raya de agua dulce y los peces guitarra (raya de mar), respectivamente.

"Cerca de 100 especies de tiburones y rayas se adicionaron al Apéndice II de la CITES para controlar el comercio mundial insostenible de sus aletas y carne, un comercio que ha llevado a algunos de estos depredadores ecológicamente importantes al borde de la extinción", valoró el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés).

De este modo, añadió la ONG con presencia en 40 países, "la mayoría de las especies de tiburones que son comercializadas internacionalmente quedarían bajo el control de la CITES, lo que significa que no debe realizarse ningún comercio de estas especies a menos que sea legal y sostenible".

La propuesta 37, de inclusión de los tiburones de la familia "Carcharhinidae" en el Apéndice II, contempla una enmienda que aplaza su entrada en vigor 12 meses. Fue aprobada el pasado día 17 en una votación secreta con 88 votos a favor, 29 en contra y 17 abstenciones, de acuerdo a los datos oficiales.

Este viernes en la plenaria, Japón expresó "su inmensa preocupación" por la inclusión en el Apéndice II de CITES del "tiburón azul" y reclamó que esa decisión se tomó con base a una argumentación "poco razonable y poco científica".

"No es una especie amenazada, es una especie sostenible" y la medida adoptada por la CITES "amenaza a la seguridad alimentaria" y de sustento económico de poblaciones costeras, agregó Japón, que la semana pasada había planteado que se excluyeran 35 especies contempladas en la propuesta finalmente aprobada.

La plenaria matutina de la CoP19CITES también ratificó la adopción de las propuestas 34 y 35 de incluir en el Apéndice II a las ranas cristal y las ranas lémur, respectivamente.

Las ranas cristal son un diminuto anfibio traslúcido de América Central y Suramérica. Se conocen 156 especies de estas, que tienen una alta demanda en el mercado internacional, donde un solo individuo puede ser vendido en unos 950 euros, según los datos oficiales disponibles.

El IFAW señaló que "un análisis de los registros de importación de Estados Unidos muestra que entre 2016 y 2021 las importaciones de ranas de cristal aumentaron aproximadamente un 44.000 %, de 13 individuos vivos en 2016 a 5.744 individuos en 2021".

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el 50 % de las especies de rana cristal evaluadas por su Lista Roja están en peligro de extinción, con 10 especies clasificadas como "en peligro crítico", 28 como "en peligro" y "21 como vulnerables", indicó el IFAW.

En la CoP19 se examinaron 52 propuestas sobre la enmienda de los Apéndices I, II y II de la CITES, que afecta, entre otras, sobre unas 200 especies arbóreas, tiburones, lagartos, ranas, aves, elefantes, rinocerontes e hipopótamos. EFE

