Colaboradores de Minera Panamá marchan en defensa de sus empleos

Colaboradores y proveedores de Minera Panamá marchan hoy, jueves, hacia la presidencia de la República, San Felipe, a fin de manifestar su preocupación ante la posible pérdida de sus empleos, ya que el Gobierno Nacional y la empresa aún no llegan a acuerdo para la firma de un nuevo contrato de concesión que permita la continuación de las operaciones minera.

Los trabajadores, en su mayoría con vestidos de blanco, gritan consignas y muestras pancartas con los siguientes mensajes: "Un minero unido, jamás será vencido", y "En defensa de mi puesto de trabajo".

Nitzia Oglive, vocera de los trabajadores de Minera Panamá, a través de la lectura de un comunicado, reiteró que son "más de 7 mil colaboradores, proveedores y contratistas afectados. Esta situación se agrava, todo esto porque las partes no se deciden con la negociación y nos tienen con incertidumbre".



"Nuestras familias dependen de nuestros ingresos… tenemos deudas y compromisos financieros", resaltó la dirigente.

Indicó que los trabajadores desarrollarán las acciones necesarias y de forma voluntaria en defensa de sus empleos y para que Gobierno y Minera Panamá logren acuerdo final.

Resaltó que representan un B/. 23 millones en Planilla directa mensual, B/. 900 millones anuales en ingresos recibidos por los contratistas y proveedores, y más de B/. 9.6 Millones en cuota mensual de la CSS.

"No queremos quedar con los compañeros de la mina Petaquilla, que cerraron y aún algunos no le han pagado", resaltó la líder de los trabajadores.

Insistió que los trabajadores queremos que el Gobierno y Minera Panamá lleguen a un acuerdo "ganar, ganar" para las partes involucradas, sin presiones y lograron lo mejor para el país y los colaboradores.

Nitzia Oglive, vocera de los trabajadores de Minera Panamá, dijo que entregarán una carta al presidente de la República, Laurentino Cortizo, donde expresan su preocupación por el no avance de las negociaciones entre Minera Panamá y representantes del Gobierno Nacional. La carta fue recibida por la Presidencia y posteriormente se reunirán con una comitiva de los trabajadores.

Los trabajadores en Penonomé, Coclé, realizan también una manifestación pacífica.



En tanto, First Quantum Minerals Ltd. anunció que su filial, Minera Panamá, ha suspendido las operaciones de procesamiento de mineral en la mina Cobre Panamá al no permitirse las operaciones de carga de concentrado de cobre en el puerto Punta Rincón por orden de la Autoridad Marítima de Panamá.

