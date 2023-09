Comisión agota inscritos para hablar sobre contrato minero

La Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa agotó la lista de inscritos para participar del primer debate del proyecto de ley 1043, entre el Estado y Minera Panamá, por lo que la otra semana trasladará esta etapa de la discusión a los distritos de Donoso y Omar Torrijos, ambos en la provincia de Colón, y luego en La Pintada, provincia de Coclé.

El lunes 4 de septiembre, la comisión presidida por Roberto Ábrego abrirá la participación a las 10:00 a.m., en la comunidad de Miguel de la Borda, en el distrito de Donoso; mientras que el 6 de septiembre, a las 10:30 a.m., en la comunidad de Coclesito, distrito de Omar Torrijos, en Colón, será la segunda convocatoria. El jueves 7 de septiembre, también a partir de las 10:30 a.m., en la comunidad de Sabaneta de La Pintada, provincia de Coclé, será la tercera y última jornada participativa fuera de las instalaciones de la Asamblea Nacional.

Tras cinco días de sesión permanente en la Comisión de Comercio se ha escuchado a más de un centenar de expositores que han presentado sus puntos de vista, a favor o en contra del contrato.

Ayer los diputados aprobaron una propuesta para que se anexe un artículo adicional a la metodología del debate, lo que permitirá a la Comisión de Comercio acudir al área de concesión para verificar supuestos incumplimientos por parte de la empresa, expuestos durante las exposiciones.

El ministro Federico Alfaro sostuvo en una de sus comparecencias que el nuevo contrato de concesión le garantizará al Estado un ingreso mínimo anual de $375 millones.

Salazar: no sé cómo perdimos la invasión

Durante el debate, el ingeniero en minas, Carlos Salazar sostuvo que el nuevo contrato es 100 veces superior al anterior, a pesar de que algunos hablan de nuevos Bunau Varilla y con "tantos patriotas" que han surgido me pregunto cómo fue que perdimos la guerra contra EEUU, ¿dónde estaban durante la invasión?

Gente sin gen de la productividad

Los mineros trabajamos y somos orgullosos de ser mineros, se generan empleos de verdad no botellas, ni hacemos filas para que un diputado nos tire salves, exclamó Salazar, generando reacciones entre los opositores al proyecto.

Yo soy minero por educación, vocación y ejecutoria...no soy de esos seudos expertos vagos que hablan de minería en cualquier esquina bajo un farol, sostuvo Carlos Salazar, resaltando que hay gente que nació sin el gen de la productividad...griten si quieren y chillen, porque están cogidos cuando se les dice la verdad.

Por su parte, el economista Felipe Argote cuestionó que la minera del 2019 al 2023 han logrado utilidades por $3,253 millones y no han pagado impuesto sobre la renta y ahora pactan una tasa del 26%, pero se les aprueba un finiquito en el que solo deben cubrir $395 millones cuando serían $1,200 millones.

Además dijo que de la mina se han extraído 280 mil onzas de oro equivalente para elaborar 900 lingotes de oro y 4.7 millones de onzas de plata.

