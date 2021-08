Confianza de consumidores en reactivación económica cae levemente en Panamá

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) alcanzó 104 puntos en julio, un entero por debajo de la anterior, (mayo 2021), cuando marcó 105 puntos, 5 unidades por arriba de la de marzo.

Domingo Barrios, gerente de The Marketing Group, empresa que realiza el estudio en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP), comentó que el indicador deja ver una "leve disminución" en la confianza del consumidor ante la reactivación económica.

A su vez, Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos y Analítica de la CCIAP, destacó que "la recuperación del consumo interno es un factor que apoyaría la reactivación de la economía", por lo que, afirmó, es importante "fortalecer la confianza de los consumidores".

Las expectativas de los consumidores sobre la probabilidad de ahorrar dinero, según los resultados de la encuesta, disminuyen 4 puntos, presentando un resultado de 89 puntos, aún por debajo del punto de equilibrio, por lo que se mantiene en niveles de desconfianza.

La percepción sobre el desempleo marca un índice de 96 puntos porcentuales, disminuyendo 7 puntos al compararlo con la medición de mayo 2021, demostrando una baja en los niveles de confianza a pesar de los anuncios de reactivación de contratos de trabajo suspendidos a raíz de la pandemia.

Es así que el 26 % de los entrevistados manifestaron no saber qué ocurrirá con sus empleos en 6 meses, el 31 % considera que es poco probable que tengan empleo en 6 meses, el 6 % piensa que no tendrán empleo, mientras que un 37 % están optimistas sobre la situación de sus empleos a futuro.

A causa de la crisis derivada de la pandemia la tasa de desempleo trepó desde el 7,1 % hasta el 18,5 % y la informalidad desde el 44,9 % hasta el 52,8 %, según datos oficiales a septiembre de 2020, los únicos disponibles.

Las expectativas de los consumidores sobre la situación económica de sus hogares tuvo un leve aumento en la confianza, pasando de 117 puntos porcentuales en mayo 2021 a 118 puntos en julio 2021.

En cuanto a las perspectivas de la situación económica general para los próximos 12 meses, el indicador aumentó 6 puntos, pasando de 107 en mayo 2021 a 113 unidades en julio 2021.

El producto interno bruto (PIB) de Panamá cayó un 17,9 % en 2020 y un 8,5 % en el primer trimestre de 2021. Los organismos internacionales y calificadoras vaticinan una expansión económica de entre 8 % y 12 % para este año.

