Confirman tercer caso de hantavirus del 2022 en Los Santos

La temporada de cosecha de granos como maiz en la región azuerence preocupa a las autoridades de Salud, por ser la época en la que el ratón transmisor del hantavirus se acerca a las residencias, en busca de alimento.

En lo que va de esta semana, la situación ha recrudecido y ya se confirmó el tercer caso de hantavirus del año 2022, en la provincia de Los Santos.

Es así como el Departamento de Epidemiología de la Región de Salud de Los Santos informó que esta vez se trata de un niño de ocho años de edad, residente en la barriada Bella Vista del distrito de Macaracas.

El menor, según la información suministrada se encuentra estable en el hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de la ciudad de Las Tablas.

Según se informó, el menor presenta un cuadro de fiebre por hantavirus y no el síndrome cardiopulmonar como los dos primeros pacientes reportados.

Para este año 2022, no se han reportado defunciones por la enfermedad, propia de esta época del año.

Según informó el Ministerio de Salud, es de vital importancia evitar la presencia de roedores transmisores cerca de las casas, para lo cual como medida principal de recomienda evitar el almacenamiento de granos dentro de las residencias.

Pero además, se deben mantener los predios de las residencias limpios, utilizar tanques de metal con sus respectivas tapas, no dejar granos esparcidos y tapar los orificios en puertas, paredes y cañerías, evitar la acumulación de agua.

