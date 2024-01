Congelación de óvulos, un procedimiento que gana terreno

Panamá no es un país con estadísticas oficiales que demuestren cuántas mujeres se han sometido al proceso de vitrificación de óvulos, conocido popularmente como ‘congelación de óvulos’, que se basa en extraer óvulos y congelarlos para su conservación en el tiempo, ya sea por motivos de salud o porque se desea elegir el momento de la maternidad; sin embargo, las clínicas privadas en el país que ofrecen el procedimiento, confirman que, en efecto, la práctica ha aumentado.

La clínica IVI, el año pasado (2023) atendió a casi 100 mujeres que buscaban preservar su fertilidad, lo que en años anteriores no ocurría, como en el año 2015 en el que solo se atendieron 25 mujeres.

Mientras, en The Fertile Group, un centro de infertilidad y reproducción humana enfocado en el paciente; entre el 2022 y 2023 registró un aumento del 12% en la congelación de óvulos, ya que congelaron 8 casos más que el año anterior.

El tratamiento surge como una opción para aquellas mujeres que aspiran a convertirse en profesionales, enfocarse en su crecimiento laboral y personal, tener una estabilidad económica, viajar por el mundo, que no tienen una pareja estable o que serán sometidas a procesos oncológicos.

De hecho, la congelación de óvulos inició por temas oncológicos, principalmente para las mujeres con cáncer de mama en edad reproductiva que se iban a someter a quimioterapia y tenían un riesgo de fallo ovárico por arriba del 60% o por otras condiciones médicas.

Son estas clínicas antes mencionadas las que dan cuenta de que el proceso ha ganado terreno, aún así con los costos que conlleva, sobre todo, porque el sistema de salud público del país no lo ofrece por el momento. Sin embargo, el Hospital Santo Tomás en conjunto con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud brindan el proceso de fertilización in vitro a bajo costo.

El costo depende de la clínica, sin embargo, puede estar alrededor de los 5 mil dólares. En IVI Panamá, en medicación se van aproximadamente dos mil dólares (algo externo a la clínica), y en total, todo el proceso sería más de cuatro mil dólares e incluye unos años de preservación, cuando vence el plazo la persona tendría que pagar alrededor de 500 dólares anuales por el mantenimiento del óvulo.

Mientras, en The Fertile Group, el precio ronda los dos mil dólares en medicamentos, adicional otros dos mil dólares en laboratorio, en total saldrían entre cuatro mil y cuatro mil quinientos dólares. El pago final de todo el proceso dura los primeros 5 años.

El proceso

Las mujeres van perdiendo su fertilidad desde los 40 años de edad, mientras que sus años más fértiles son cuando tienen entre 20 a 25 años. Es por ello, que hoy en día, muchos especialistas e instituciones se han unido para explicar la técnica de vitrificación de óvulos, que llegó a este país en el año 2009.

Las redes sociales han ayudado a difundir información sobre esta técnica, lo que ha hecho que muchas mujeres se interesen por este tema e incluso acudan a clínicas para preservar su fertilidad, aunque en su momento estén indecisas de si quieren o no quedar embarazadas en un futuro.

El Dr. Saúl Barrera, ginecólogo especialista en medicina reproductiva y director médico de IVI Panamá, indicó que esta técnica lo que hace es darle a la paciente la oportunidad de intentar un tratamiento de fertilización in vitro con los óvulos preservados a una edad cuando todavía los resultados son buenos.

“La mayoría de las mujeres postergan el embarazo después de los 30, y es muy común ver mujeres entre los 35 y 40 años (con todo el derecho que tienen) que no han decidido quedar embarazadas, entonces la fertilidad empieza a disminuir”.

Para Barrera, no hay un cambio en que las mujeres lo hagan a una edad más temprana, lo que pasaba antes era que no lo hacían por desconocimiento, hoy en día las redes sociales han ayudado a incrementar la frecuencia del tratamiento.

Explicó que por ejemplo, una mujer de 35 años que hace un tratamiento de fertilización in vitro a esa edad su probabilidad de obtener un embarazo con 2 embriones está entre 75 a 80%, sin embargo, si esa misma mujer hace el tratamiento in vitro a sus 40 años su probabilidad de éxito de un in vitro es de un 25%, y si esa misma mujer de 40 años congeló sus óvulos a los 35 y necesita un in vitro, tiene la posibilidad de tener el 75% de posibilidad de embarazo (ya que los óvulos conservan las propiedades biológicas desde el momento en que se congelaron). Mientras más joven congelen sus óvulos, será mejor.

“No hay un límite de edad para que las mujeres puedan congelar sus óvulos, la edad ideal es 35 años, pero cualquier mujer hasta los 40 años lo puede hacer”.

Además, señaló que el tiempo que los óvulos se mantienen congelados no afecta el resultado, si el óvulo estuvo congelado una semana o 5 años, el resultado es exactamente el mismo. En IVI el tiempo máximo que han tenido óvulos congelados ha sido hasta por 10 años.

En Panamá, hay muchas mujeres que han optado por esta opción, una de ellas fue la exdiputada Katleen Levy, quien se sometió a este procedimiento en julio del año pasado, y lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde mostró todo el procedimiento en el que se logró la extracción de siete de sus óvulos (6 del ovario derecho y 1 del izquierdo).

Ella explicó con anterioridad que quiso optar por congelar sus óvulos por si el día de mañana quiere usarlos. “Yo soy hija única y no quiero que Felipe sea hijo único, quiero que tenga hermanos y que tenga una familia grande, pero como todos, muchas estamos enfocadas en nuestra vida profesional, encontrando a ese príncipe azul, viajes, proyectos y vamos dándole largas a este asunto”, dijo.

Además, indicó que cuando se hizo los estudios, dio como resultado que tenía un conteo bajo de óvulos.

A nivel internacional, personalidades como Gloria Trevi, Adamari López, Sofía Vergara, Celine Dion, Paris Hilton, Chiquis Rivera, Érika Zaba, y Eva Longoria, han optado por este método.

