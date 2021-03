Congreso Constitutivo de Realizando Metas serÃ¡ el 11 de marzo

El próximo jueves 11 de marzo de 2021, a partir de las 8 a.m. se realizará el Congreso Constitutivo del partido Realizando Metas, según informó Alma Cortés, presidenta del Comité Electoral del partido RM.

La fecha es anunciada luego de que el colectivo cumplió con el calendario para la elección de los miembros de la Junta Directiva y aprobación de los documentos programáticos.

De esta forma, el Tribunal Electoral habilitará 11 sedes a nivel nacional, donde votarán 227 personas: 202 delegados y 25 directivos.

Los electores utilizarán 3 papeletas en las cuales se vota: el orden del día del congreso constitutivo, los documentos programáticos (nombre del partido, documentos programáticos, declaración de principios, plan de gobierno, emblema, colores y bandera del partido) yConsiderando las medidas dehabilitará, por su parte, 12 sedes para que los delegados asistan luego de que voten en el Tribunal Electoral correspondiente.Se indicó que estas sedes estarán interconectadas cel acto de juramentación del presidente del partido, Ricardo Martinelli, y de los miembros electos de la Junta Directiva.

Sedes

En la provincia de Panamá estarán habilitadas las sedes del Tribunal Electoral de Panamá centro, Arraiján, La Chorrera, Las Cumbres, Las Mañanitas y San Miguelito. En Chiriquí, se habilitará la sede de David, así como las sedes de Colón; Las Tablas, en Los Santos; la de Penonomé en Coclé y la de Santiago en Veraguas.

El congreso constitutivo iniciará a las 8:00 a.m. con la acreditación y votación de los delegados principales; de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. se acreditan los suplentes y votan en caso de que los principales no hayan podido asistir. Corresponderá al Comité Electoral la apertura del Congreso, la lectura y aprobación de las resoluciones del reglamento del congreso y del debate, así como la lectura de las votaciones y la proclamación.

El partido Realizando Metas logró sobrepasar la meta de adherentes establecida, inscribiendo, en un período de 3 meses 60,854 adherentes, superando la meta necesaria para constituirse de 39,296 miembros, correspondiente al 2 % de los votos emitidos en las elecciones del 2019.