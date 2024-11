Consejos para compras en línea en Black Friday y Cyber Monday

En ocasión de celebrar el 30 de noviembre el Día Mundial de la Ciberseguridad y la llegada del Black Friday, se hacen recomendaciones para mantenernos seguros al navegar por Internet. Los cibercriminales continúan evolucionando sus métodos de ataque, por lo que es necesario conocer las últimas tendencias para poder proteger nuestros dispositivos e información.

Esto es especialmente cierto al momento de realizar compras en línea, ya que representa uno de los mayores riesgos para nuestra información personal. Especialmente este mes que tienen lugar las ofertas de "Black Friday" y "Cyber Monday", debemos tener cuidado con qué páginas webs visitamos para comprar.



¿A qué riesgos nos enfrentamos al comprar en línea?

El principal riesgo al que nos sometemos al realizar compras en línea es el robo de identidad, explicó Jorge Utrera, de Sistemas Aplicativos (SISAP).

Una de las maneras en las que ocurren los robos de identidad, es cuando existen vulnerabilidades dentro de la página de la tienda, las cuales son aprovechadas por cibercriminales para acceder a la información de sus consumidores. Por este medio pueden tener acceso a contraseñas, correos, e incluso información de tarjetas de crédito.

Otro método utilizado por cibercriminales es la creación de tiendas virtuales falsas, las cuales aparentan ser una página oficial de una marca conocida para engañar a los consumidores, los cuales entregan su información al buscar realizar compras en ellas, e incluso se exponen a descargar algún tipo de programa malicioso.

“Si bien en los sitios de compra en línea más famosos se encuentran bastante protegidos, nunca debemos bajar nuestra guardia, especialmente si queremos comprar en un lugar nuevo o que conocimos por un anuncio en redes, ya que nunca sabemos qué peligros ocultan para nuestra información y seguridad”, advirtió Utrera.



Consejos para realizar compras en línea

Jorge Utrera comparte 5 consejos para que puedas protegerte al momento de realizar comprar en línea:

*Verifica que la página web sea segura*: Es importante asegurarnos que nuestra información privada estará a salvo cuando interactuemos con la página, por lo que siempre revisa que, en la barra de búsqueda, la dirección URL del sitio inicie con https, y que a un lado se encuentre la imagen de un candado, esto brinda cierto nivel de seguridad al indicar que la información es cifrado al momento de ingresar los datos.

*Ten cuidado con los sitios falsos*: Cuando quieras comprar en una página web, siempre revisa que el enlace al que ingresaste sea legítimo. Para esto, revisa en la dirección URL que todo esté bien escrito, ya que las páginas falsas suelen tener una letra de más o un carácter diferente. Es mejor comprar en páginas donde has comprado con anterioridad o bien recomendadas por un amigo o familiar.

*Cuidado con los mensajes de phishing*: Si recibes un mensaje de texto o correo sobre un producto u oferta, asegúrate que este sea verídico, ya que en caso contrario puede dirigirte a una página falsa para robar tu información. Generalmente, una tienda legítima dirá en el mismo correo la oferta que está anunciando, sin necesidad de dar clic en ningún vínculo, además, si no nos hemos suscrito a ningún boletín o servicio de esta supuesta tienda y recibimos correos, incrementa tus precauciones.

*No utilices wifi público al comprar*: Debes evitar realizar compras en línea si estás conectado a una red de internet por wifi pública, ya que no sabemos quién más puede estar conectado a la red, y desde ahí puede intentar interceptar nuestros datos e información bancaria, especialmente si estamos haciendo una operación con información sensible como lo son las compras en línea.

*Investiga acerca de la tienda*: Primero que nada, al encontrar una tienda en línea que no conoces debes investigar sobre la misma, ya sea buscando en internet si hay información de ella, o viendo la cantidad de seguidores y los comentarios que haya en sus publicaciones.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio