La Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República, a través de un comunicado, informó que auditará la orden de compra número 4200313738, a favor de Jimmy Dawson Production, Inc, por un monto de B/. 43,870.00, para el servicio de comunicadores con dominio de contenidos para redes sociales y medios de comunicación para el proyecto Mi Cultura en Casa 2.0, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2020.

La orden de compra ha sido ampliamente cuestionada por la ciudadanía en redes sociales y al menos ocho comunicadores se han desvinculado públicamente del contrato contrato, al reportar no haber sido contratados, ni recibido pagos por parte de la empresa Jimmy Dawson Production Inc.

La Contraloría ejerce su función fiscalizadora en dos momentos de acuerdo a la ley 32 de 1984: el control previo en el que se realiza una revisión documental para verificar que la información aportada por la entidad solicitante cumpla con las normas de contratación pública y, luego, el control posterior o auditoría en donde se puede constatar que en efecto lo expresado en la fase documental se ejecutó.

Debido a que el monto de la orden de compra no supera los B/. 50,000.00, su refrendo fue atendido por delegación directamente en la Oficina de Fiscalización en el Ministerio de Cultura, según Decreto 208 del 2015.