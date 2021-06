La Contraloría General de la República instruyó a la Lotería Nacional de Beneficencia liberar el pago a la ganadora del sorteo del Gordito de Zodíaco del pasado 30 de abril de 2021 basada en la recomendación del Informe de Evaluación correspondiente al sorteo No.0351 emitido por la Dirección Nacional de Fiscalización de la Contraloría.

La Contraloría General determinó liberar el pago del premio a la portadora del billete ganador luego de que el Informe de Evaluación determinó que no hubo ningún tipo de irregularidad y que el proceso de cancelación, entrega, venta, devolución y pagos del paquete en el que se encontraba el billete N° 7606 cumplió con el Manual de Procedimientos vigente en la Lotería.

El 17 de mayo de 2021, la Contraloría General de la República comunicó a Directora General de la Lotería Nacional de Beneficencia, Gloriela del Río Remice, la retención hasta segunda orden, del cheque No. 000211877 del 4 de mayo de 2021, por B/.1 millón 002 mil para honrar el pago del Gordito del Zodiaco, sorteo 351, del viernes 30 abril de 2021.

En el intervalo, la Contraloría General recibió tanto a la ganadora del premio como a su hermano permitiendo comprobar a la institución que, en su caso, son personas de estrato humilde descartando las especulaciones que giraron en torno a las denuncias previas. En su visita a la Contraloría, la ganadora reiteró que su hermano compró la fracción del Gordito en la Terminal de Veraguas, quien se lo entregó para que fuera a reclamar el premio.

Según el proceso de rendición de cuentas, la fracción del billete ganador fue asignada al billetero Heriberto Castillo Aguilar, quien, en entrevista con un fiscalizador de la institución en Veraguas aseguró que lo vendió en la Terminal de Transporte de Veraguas; canceló la libreta el 30 de abril de 2021, a las 11:48 a.m. y, según el acta No. 19 de Supervisión del Proceso de Devolución de Billetes y Chances, en este sorteo el billetero no presentó devolución de billetes y el proceso finalizó a las 12:22 pm, antes del sorteo.

La Contraloría paralelamente a este proceso se ejecuta una fiscalización concomitante a nivel nacional con la colaboración de 100 fiscalizadores para observar en sitio el proceso de devolución de chances y billetes según los procedimientos vigentes, tras las investigaciones que adelantan el Ministerio Público y la Fiscalía de Cuenta.