Contribuyentes tendrán que sacar del bolsillo para salvar pensiones

¡La situación es crítica y no hay vuelta atrás! El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lo dijo claro: el Estado y los contribuyentes tendrán que hacer aportes urgentes para salvar a la Caja de Seguro Social (CSS) de una crisis que se viene arrastrando hace años.

Chapman no escatimó en detalles sobre la magnitud del problema: “Aun si agrupamos todos los programas y ajustamos los parámetros a niveles inaceptables, los números siguen sin cuadrar. Los contribuyentes tendrán que poner la diferencia, y creo que estarán dispuestos a hacerlo para garantizar que nadie quede sin su pensión.”

El ministro fue tajante al señalar que la revisión de parámetros para las pensiones debió haberse hecho cada dos años, pero en lugar de eso, ¡han pasado 15 años sin acción alguna!

“Este lustro es nuestra última oportunidad para enfrentar un problema que los panameños han ignorado por más de una década”, subrayó

Chapman también se mostró optimista con la designación de Dino Mon como nuevo director de la CSS. Según él, Mon es un crack en el tema de las pensiones: matemático, actuario, y un verdadero experto.

Sin embargo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) no se quedó callada. El gremio arremetió contra la estrategia del gobierno, afirmando que cargar más a los asegurados no es la solución. “Las reformas solo han incrementado las cargas sobre los asegurados, desde ajustes paramétricos hasta el aumento de la edad de jubilación y reducción de beneficios. Esto no ha hecho más que aumentar la desconfianza y el descontento”, sentenciaron.

