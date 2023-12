Conversatorio para evaluar experiencias sobre el cierre de mina

La Cámara de Comercio de Panamá desarrolló un conversatorio titulado “Hacia un plan de cierre minero ordenado, transparente y seguro”, para evaluar las experiencias existentes en la región y a nivel internacional en el cierre de faenas mineras, con expertos chilenos y un panameño especialista en ciencias, normativas y políticas públicas medio ambientales, para conocer los diferentes aspectos que conllevan llevar este proceso adelante.

Adolfo Fábrega, presidente del gremio, indicó que, la Cámara de Comercio siendo un defensor acérrimo de la democracia y respetuoso del Estado de Derecho, una vez que se dio el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, enfatizó la necesidad de llevar adelante un proceso de facilitación donde se abordaran las implicaciones ambientales, jurídicas y económicas de la operación y cierre del sitio minero en Donoso y que el mismo se realizara dentro de un proceso ordenado, desarrollado y fiscalizado por un Comité Técnico Multisectorial que contará con la legalidad correspondiente y sea de carácter vinculante.

Explicó que, ante el anuncio del Gobierno Nacional de presentar el plan de cierre de la mina, el cual estará acompañado de profesionales idóneos, especialistas técnicos y la asesoría de gobiernos y organismos internacionales con experiencia en esta materia, este gremio ha estado buscando la guía y asesoría de expertos que hayan vivido cierres de sitios mineros y que nos permitan educarnos en una materia que es totalmente nueva para la mayoría de los panameños. Por tal motivo, hoy desarrollamos este conservatorio no solo a nuestra membresía sino a grupos representativos que han mostrado interés y diferentes posturas con respecto a un cierre minero ordenado, seguro y transparente del sitio en Donoso”, agregó.

Durante el conversatorio participaron como panelistas Germán Becker Alvear, ingeniero civil y ex embajador de Chile en Panamá; Francisco Cruz Fuenzalida, ex embajador de Chile en Panamá; Alfonso Domeyko Letelier, ex director del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de Chile; y Marco Riveros Keller, exvicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO); bajo la moderación de Diego Fábrega, especialista en normativas ambientales en Panamá.

A lo largo de la jornada se conoció la experiencia de Chile, un país minero y que cuenta con una ley específica para el cierre de mina, ya que el ciclo de vida de esta extracción no termina con el cese de la explotación de minerales si no incluye también el cierre adecuado de sus instalaciones, así como el mantenimiento de los componentes cerrados a largo plazo.

También, se revisaron los aspectos medioambientales relativos al plan de cierre del sitio en Donoso, incluyendo sus potenciales efectos en el entorno, en las comunidades cercanas; así como, los costos económicos que esto significará y las experiencias de financiamiento en otras latitudes.

Asimismo, se buscó analizar el rol y las capacidades institucionales de las autoridades administrativas ambientales y de quienes les corresponda realizar auditorías; así como, el trabajo conjunto entre la sociedad civil, el sector privado y el Estado que se han llevado a cabo en otros países que ha llevado adelante planes de cierre minero. Todo esto con el propósito de ejemplificar a través de casos de estudio diferentes vías de acción y los resultados de estos.

En tanto Germán Becker Alvear, ingeniero civil y ex embajador de Chile en Panamá, indicó que la transparencia es el mejor acto público para lograr el desarrollo del país, aunque es consciente que el tema ambiental es particularmente sensible. No obstante, Panamá tiene un desafío grande y debe seguir adelante con la ayuda de expertos para dar luces y avanzar como país.

En relación con el proceso de cierre de una mina, a juicio de Alfonso Domeyko Letelier, ex director del SERNAGEOMIN de Chile los principales objetivos primarios deben estar basado de forma inmediata en contar con un estudio de estabilidad física y química para conocer con certeza más “con cabeza que con corazón” es saber cómo está el estado de la mina, si hay un riesgo real y en caso de haber un riesgo real se debe adoptar medidas de forma inmediata y hacerle frente. “Esperar a un arbitraje como medida futura puede traer consecuencias negativas para un país y que nadie quiere en este momento”.

Aclaró que ese estudio de estabilidad y química debe resguardar la vida, salud y seguridad de las personas, cuidado del medio ambiente, así como la planificación e implementación progresiva.

Por su parte, Marco Riveros Keller, exvicepresidente ejecutivo COCHILCO, que, en este proceso de cierre, es importante contar con un proceso de divulgación periódica que esté al conocimiento de todos los involucrados y de la población, porque no hacerlo puede ocasionar suspicacia o desconfianza. “El mejor antídoto es la información”, agregó.

Mientras tano Francisco Cruz Fuenzalida, ex embajador de Chile en Panamá, señaló que la construcción de la confianza en el país es lo principal porque lo que viene es un proceso largo y grande, ya que esto está en el ojo de todo el país, así como en el mercado internacional. A su juicio la confianza debe lograrse en las medidas de las capacidades regulatorias, transparente y fiscalizadoras.

En ese sentido, el presidente de la CCIAP destacó que el cierre de una mina es eminentemente técnico que debe abordarse con seriedad y celeridad, de forma objetiva y alejado de pasiones, por lo que una vez más la CCIAP busca sumar y aportar, jamás restar o limitar. “Los panameños merecemos que se trate el tema de manera diligente, con las salvaguardas del caso, pero pensando en avanzar hacia la solución que planteó la ciudadanía, y determinó la Corte Suprema de Justicia”, añadió.

