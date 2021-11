Cortizo confirma reuniÃ³n maÃ±ana con colonenses para atender reclamos

Panamá- El presidente de la República, Laurentino Cortizo, durante los actos protocolares del Día de los Símbolos de la Nación, confirmó que mañana 5 de noviembre se reunirá con los colonenses.

"Como siempre lo he hecho, este es un presidente de puertas abiertas, las veces que he tenido que reunirme y conversar con la gente lo hago, no hay nada más importante que poder conversar con las personas", agregó.



Cortizo expresó que recibió muchos proyectos abandonados de administraciones pasadas además con problemas legales; sin embargo, destacó que se ha ido avanzando en determinadas obras como la Ciudad de la Salud, el Hospital del Niño, el Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón; sobre este último aseguró que para fin de año tendría resuelto los problemas relacionados a su infraestructura. Además de tres estadios y una carretera para Colón.



En tanto, miembros de la Coalición Unida por Colón (Cuco) realizaron la semana pasada un paro provincial para exigir respuestas al Gobierno Nacional con respecto a la reactivación de proyectos paralizados, dotación de agua, mejores carreteras. construcción de nueva terminal de transporte y la generación de plazas del empleo.



Los integrantes de la organización no se han sentido conformes con las respuestas que le han ofrecido una comisión gubernamental durante varias reuniones.



Edgardo Voitier, dirigente, manifestó que la provincia de Colón está totalmente abandonada por las diferentes administraciones gubernamentales.