Cortizo sanciona ley que declara 20 de diciembre como Día Nacional

Panamá- El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó hoy, jueves, la Ley 157, "que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989", establece el Día de Duelo Nacional y descanso obligatorio.

Durante el acto, el mandatario Cortizo dijo que "con la sanción de la ley que declara el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, saldamos una deuda con la Patria, con los caídos en aquel trágico evento a quienes recordamos con respeto, sus familiares y con todos los panameños".

La ley además establec que en esta fecha, el pabellón nacional será izado a media asta en todo el territorio nacional y se prohíbe la transmisión y proyección de música estridente en todos los medios radiales y televisivos, estatales y privados. Igualmente, el expendio, consumo y venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, a partir de las 12:01 a.m. del 20 de diciembre hasta las 12:01 a.m. del 21 de diciembre.

Los centros educativos del país, deberán realizar actos públicos donde se resalten las causas, motivos y consecuencias de los hechos ocurridos en esa fecha.

La invasión estadounidense de Panamá de 1989, denominada en código militar: Operación Causa Justa (en inglés: Operation Just Cause), fue una acción militar del Ejército de los Estados Unidos llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 3 de enero de 1990.​ Se realizó durante la administración del presidente de Estados Unidos George H. W. Bush, en Panamá y Colón. El 15 de diciembre de 1989, Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Noriega, se declaró en estado de guerra contra Estados Unidos.

Cientos de panameños murieron en esta intervención norteamericana.





