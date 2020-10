Cortizo: "Tenemos meses muy duros por delante, pero vamos a seguir guapeándole"

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, instó este jueves a la población a tomar con calma el entusiasmo por la reapertura económica y la liberación de las restricciones a la movilidad, porque "no se ha ganado nada" contra la covid y vienen "meses duros" en la batalla contra el virus.

El mandatario aprovechó su participación en un acto público para señalar que se está viviendo mundialmente una "crisis monumental, sin precedentes" con la pandemia, y recalcar que en el caso de Panamá "no hemos ganado absolutamente nada con la covid-19".

Panamá intenta una "nueva normalidad" tras haber abierto de manera gradual prácticamente todo el comercio no esencial así como el turismo con el reinicio total, el lunes pasado, de las operaciones del aeropuerto internacional de Tocumen, un importante centro de conexiones regional, tras 7 meses de cierre y restricciones por la pandemia en curso.

Desde el lunes pasado se contemplaba, pero no se dio, eliminar las restricciones de movilidad aún vigentes, como la cuarentena los domingos y el toque de queda nocturno, por temor a un posible repunte de contagios.

Se ha prorrogado sin fecha la prohibición del uso de las playas, aunque Cortizo ha pedido públicamente al Ministerio de Salud reconsiderar esa decisión.

"Así como nos sentimos ahora que hay actividades económicas abriendo y podemos ir a un restaurante", "pronto, muy pronto, las playas, y los domingos muy pronto van estar abiertos", expresó este jueves el jefe del Estado panameño.

Pero al mismo tiempo el presidente consideró que no se debe bajar la guardia ante el virus ya que en los últimos cinco días a nivel mundial "los casos positivos han estado aumentando considerablemente, y hay países que ya están aplicando nuevamente el toque de queda" y confinamientos.

Es decir, según Cortizo, "que no hemos ganado nada, tenemos que cuidarnos porque no queremos regresar a toques de queda o restringir actividades económicas".

"Tenemos meses muy duros por delante, pero vamos a seguir guapeándole (desafiando) al virus, vamos a seguir guapeándole porque los panameños y las panameñas no nos rendimos, entendemos la magnitud de esta batalla, pero qué linda oportunidad en la vida de uno de poder decir estuve en esa batalla de la covid-19 ... y vamos a ganarla", remarcó el mandatario.

Panamá, con 122.128 casos detectados hasta este miércoles del coronavirus SARS-CoV-2 y 2.519 decesos por la covid-19, es el país de Centroamérica más golpeado por la pandemia desde el pasado marzo, cuando se detectó el primer contagio. EFE