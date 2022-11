Crece cifra de víctimas de abusos en Aldeas Infantiles SOS

Una veintena de presuntas víctimas de abusos en Aldeas Infantiles SOS Panamá está dispuesta a demandar civilmente a SOS Aldeas Infantiles Internacional y sumarse así a otras 35 que ya lo hicieron por un total de $42 millones, informó eel abogado de los denunciantes.

“Existen 27 presuntas víctimas recientes y en los próximos días serán interpuestas nuevas denuncias“, dijo el abogado Rogelio Samudio en comunicado difundido por Aldeas Infantiles SOS Panamá.

A mediados de este año, 35 supuestas víctimas de abusos físicos y psicológicos en las Aldeas SOS Panamá durante las décadas de 1980 y 1990 presentaron demandas civiles contra la organización, reclamando 1,2 millones de dólares cada uno.

Entre 1980 y 1990 “las víctimas que hoy demandan eran niños/as y adolescentes que sufrieron abusos físicos, psicológicos, violaciones y todo tipo de desprotección al menor y pese a que las autoridades de SOS CVI / SOS Childrens’s Villages International tenían reportes, información y denuncias de los propios menores, nunca hicieron nada para prevenir o detener estos abusos y llevar a los victimarios a las instancias legales“, indicó el comunicado.

“Durante estos tres meses de presentadas las demandas, las mismas se encuentran repartidas en los 18 juzgados de circuito civil (...) es importante señalar que algunas ya fueron admitidas, a otras se les ordenó corrección, pero hay varias por las que no se han pronunciado los tribunales“, dijo Samudio.

El abogado reveló que el pasado 18 de octubre, recibió una nota firmada “por Bettina Knoetzl en representación de SOS CVI / SOS Children’s Villages International“, en el que se “manifiesta entre sus puntos posibles fallas históricas cometidas durante los años 80 y 90” y se “ofrece un programa de ayuda y terapia psicológica a todas las presuntas víctimas, lo que demuestra que la organización reconoce los daños psicológicos.”

“Sin embargo, el abogado declaró que no pueden limitarse a la ayuda psicológica, pues los daños van más allá y se requiere una reparación, con la cual, estos/as ex participantes pueden compensar ese pasado que afectó su vida productiva“, dijo el comunicado oficial.

Añadió que “en respuesta a esta nota remitida por la Sra. Knoetzl, el Sr. Samudio se reunió con las presuntas víctimas y levantaron una propuesta, que posteriormente, enviaron a SOS CVI / SOS Children’s Villages International.

La misma contempla: salud, educación, vivienda, emprendimientos individuales y atención psicológica para ellas y sus familias. A la fecha no han emitido respuesta al respecto.”

En agosto pasado, Aldeas Infantiles SOS Internacional aseguró que la responsabilidad en los supuestos casos de abusos a niños en Panamá recae primero sobre la filial local de la organización, pero ha insistido en su disposición a dar apoyo financiero y psicológico a las víctimas.

