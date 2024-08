Crisis en Zona Franca de Barú donde empresas solo aportan $2,200 mensuales

La Zona Franca de Barú, ubicada en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, enfrenta una grave crisis económica. La situación fue evidenciada en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, donde altos funcionarios del área franca respondieron a las preguntas de los diputados.

Según los informes, actualmente solo 11 empresas están operativas, generando un aporte mensual combinado de $2,200, cifra que se considera insostenible para la viabilidad de la zona.

La diputada Ariana Coba, presidenta de la Comisión de Comercio, expresó su preocupación por la situación y destacó que como chiricana lo que sucede no puede ser ignorado. Vamos a proponer que esta Comisión de Comercio y Asuntos Económicos se reúna de manera programada para abordar la regulación y la viabilidad de la Zona Franca. Aunque la figura existe, necesitamos evaluar paso a paso cómo mejorar su funcionamiento. Es inaceptable que, teniendo un entorno propicio, pero careciendo de la regulación adecuada, no tengamos las herramientas necesarias para que funcione correctamente. No podemos permitir que esto se convierta en una casa de herrero, cuchillo de palo."

De lo que se trata es de crear una figura distinta para rescatar esa Zona Franca de Baru, donde trabajan 27 funcionarios.

