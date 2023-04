Crispiano Adames denuncia acoso dentro del PRD y busca alianzas

El precandidato a la presidencia de la República por el partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames dijo que a lo interno del partido se vive un clima de presión, hostigamiento y de acoso, por pensar distinto.

"Muchos me dicen que es victimizarse, pero no, es denunciar lo que no es el PRD, en su origen es un partido de participación que no tiene dueño, El PRD siendo policlasista, no excluyente es un partido de opinión y participación, no es una campaña limpia, la fuerza de esa presión nunca antes la había visto en el PRD" señaló Adames.

Publicidad

Al mismo tiempo catalogó de una asfixia electoral que no se haya realizado el desembolso de dinero por el MEF, para pagar a funcionarios de la Asamblea, perjudicando y afectando a los más humildes.

Durante su gira en la provincia de Chiriquí, este fin de semana dónde realizó una caminata por el sector de Las Lomas en el distrito de David, el precandidato no descartó que se puedan dar alianzas políticas con Martín Torrijos, luego de las primarias. “En política tú no sabes con quién vas a bailar…”, dijo.

Mientras que señaló que con Pedro Miguel González, están conversando, porque, los une varios puntos en común.

Durante su visita se refirió al proyecto de ley de Extinción de Dominio, que indicó es un tema que no tiene nada que ver con la clase política, incluso la clase empresarial ha mostrado su aprehensión en la mesa técnica.

Acerca del nuevo contrato minero, manifestó que de manera informal a recibido el contenido de lo firmado entre el Ejecutivo con la empresa Minera Panamá. Se espera que en julio se lleve este proyecto a la Asamblea y conocer si realmente le conviene para el país.*-+

Contenido Premium: 0